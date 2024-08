KI-Lösungen gewinnen auch in der Telekommunikation immer mehr an Bedeutung. KI-Funktionen wie Voicebots, Transkription, Zusammenfassung und Livechat halten Einzug in die etablierten UC-Lösungen.

Auch Nfon hat diese Entwicklung im Blick. In einem sich rapide verändernden Marktumfeld, das durch die Disruption der künstlichen Intelligenz geprägt ist, übernimmt der Münchner UC-Anbieter mit Botario ein Technologieunternehmen mit Sitz in Bremen, das sich auf die Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher KI-Lösungen für Businesskommunikation spezialisiert hat.

Die Akquisition soll das Know-how und erweitert das Lösungsportfolio in der Anwendung von künstlicher Intelligenz für moderne Businesskommunikationslösungen von Nfon stärken. Zugleich hofft man auf zusätzliche Impulse für profitables Wachstum durch die sich nun erbebenden Synergien. "Botario ist ein profitables und stark wachsendes Unternehmen. Die Übernahme markiert unseren Einstieg in die Welt der KI", betont Patrik Heider, Chief Executive Officer bei Nfon. Dadurch eröffnen sich für das Unternehmen zahlreiche attraktive Möglichkeiten, das Wachstum wieder zu beschleunigen und gleichzeitig die Profitabilität weiter zu stärken. "Für Nfon ist das der Startschuss, die KI-gestützte Businesskommunikation weiterzuentwickeln und erneut die Digitalisierung voranzutreiben", bekräftigt Heider.

