Mit dem neuen Vertriebschef Alexander Wettjen will Cloud-Telefonie-Spezialisten Nfon wieder näher an die Handelspartner rücken. Nfon-CEO Patrik Heider schlug im Vorfeld des Partnertages selbstkritische Töne an.