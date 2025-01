Nachdem vor kurzem Synology eine Lösung für vereinfachte Backups vorgestellt hat, legt nun QNAP nach. Der Hersteller kündigte mit Hybrid Backup Center eine SaaS-Plattform (Software-as-a-Service), mit der sich die Verwaltung von Datensicherungen auch an unterschiedlichen Standorten zentralisieren und vereinfachen lässt.

Reduzierte Komplexität

Die Lösung richtet sich an Unternehmen mit zahlreichen NAS-Servern im Einsatz, die den bisher dafür erforderlichen Aufwand reduzieren wollen. "Durch die Zentralisierung von Backups werden Arbeitsabläufe optimiert und die Komplexität der Aufgabenverwaltung reduziert", so Amol Narkhede, Director, SaaS Backup and Data Management BU bei QNAP.

Außerdem würden dadurch manuelle oder fragmentierte Sicherungsaufträge der Vergangenheit angehören. Mit Hybrid Backup Center könnten sich Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, sagte Narkhede.

Neben der zentralen Verwaltung ermöglicht die Lösung nach Angaben des Managers die Überwachung sowie Sicherung und Wiederherstellung von Daten, die auch auf mehreren QNAP-NAS-Servern gespeichert sein können. Neben den eigenen NAS-Geräten unterstützt Hybrid Backup Center zudem verschiedene Cloud-Speicherdienste sowie Dateiserver.

QNAP hat ein spezielles Widget entwickelt, das die gesamte Backup-Infrastruktur visualisiert. Administratoren erhalten dadurch nach Angaben des Anbieters "einen vollständigen Überblick über alle angeschlossenen NAS-Geräte, Sicherungsziele und den Auftragsstatus".

Hybrid Backup Center befindet sich derzeit in einer öffentlichen Beta, an der auch interessierte Fachhändler teilnehmen können.