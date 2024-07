Neuer Vorstand beim KRZ-SWD

v.l.n.r.: Thomas Vaßen (Vorsitzender des KRZ-SWD-Stiftungsrates), Uwe Neumeier (Vorstand beim KRZ-SWD) und Winfried Baur (Stiftungsrat). Thomas Vaßen, Vorsitzender des KRZ-SWD-Stifungsrates

„Mit Uwe Neumeier haben wir einen hochkompetenten Vorstand gewinnen können, der mit seiner beruflichen Erfahrung all das mitbringt, was erforderlich ist, um das Kirchliche Rechenzentrum im Bereich der IT und Digitalisierung auszubauen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Uwe Neumeier unsere Serviceangebote weiterzuentwickeln und das Portfolio zu erweitern. Dabei stehen für uns die Zufriedenheit unserer Kunden und ihr Erfolg an erster Stelle.“ Uwe Neumeier, Vorstand bei KRZ-SWD

„Jeder hat mich hier mit offenen Armen empfangen und mir das Gefühl gegeben, willkommen zu sein. Diese Herzlichkeit, dieser Spirit und das Engagement jedes Einzelnen machen das KRZ-SWD zu einem einzigartigen Arbeitsplatz.“ Thomas Rieder

war vom 18. Oktober 2023 bis zum 30. Juni 2024 als Interimsvorstand beim KRZ-SWD tätig

Genau zur Jahresmitte 2024 trat Uwe Neumeier eine neue Stelle als neuer Vorstand im Kirchlichen Rechenzentrum Südwestdeutschland an. Das KRZ-SWD wurde 1972 in de Nähe von Karlsruhe gegründet und ist eines der führenden IT-Dienstleister für Kirche, Diakonie und Caritas. Experten des KRZ-SWD beraten ihre Kunden, verkaufen ihnen die passende IT-Lösung, richten diese bei ihnen ein und betreuen deren Betrieb. Das dabei angebotene Portfolio reicht von der klassischen IT-Infrastruktur, über Spezialsoftware für Personalwesen, kirchliches Meldewesen und Kindergartenmanagement bis zum Telekommunikations-Equipment.

Als Vorstand bei KRZ-SWD tritt Neumeier die Nachfolge von Thomas Rieder an, der diese Position nur interimsweise innehatte. Der neue Vorstand das Dienstleistungsportfolio des KRZ-SWD besser an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten und dafür den eigenen Rechenzentrumsbetrieb erweitern.

Für diese Aufgabe bringt Neumeier ausreichend Erfahrungen und Expertise aus der IT-Branche mit. Bis Ende 2023 war er drei Jahre lang als Geschäftsführer bei dem Netzwerkhersteller Lancom tätig, einer Tochtergesellschaft des Münchner Technologiekonzerns Rohde & Schwarz. Davor leitete er als CIO und CDO im Executive Board von Hellmann Worldwide Logistics die globale IT und die Digitalisierung aller Geschäftsbereiche. Bei Fujitsu verantwortete Neumeier zuerst das Server-Business, bevor er dort die Leitung des Rechenzentrumsgeschäfts in EMEA und Indien übernahm. Von 2009 bis 2011 lenkte der Diplomkaufmann als Managing Director und COO die Geschicke der Länderorganisationen Deutschland und Österreich bei dem Distributor Also. Davor baute er als Director und Country Manager das Netzwerkgeschäft der Hewlett-Packard-Tochter Aruba in Deutschland aus.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Die erste Arbeitswoche beim KRZ-SWD hat Uwe Neumeier offenbar sehr gut gefallen, wie er via Linkedin kundtut: "Jeder hat mich hier mit offenen Armen empfangen und mir das Gefühl gegeben, willkommen zu sein. Diese Herzlichkeit, dieser Spirit und das Engagement jedes Einzelnen machen das KRZ-SWD zu einem einzigartigen Arbeitsplatz."

Mehr Personalmeldungen aus der Branche findet Ihr hier.