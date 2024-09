HP hat ja jetzt schon einige KI-optimierte PCs und Notebooks im Portfolio. Wie sieht es auf Nutzerseite aus? Gibt es nun schon die ganz konkreten Anwenderszenarien?

Hartmut Husemann: Künstliche Intelligenz verändert - dort wo sie bereits eingesetzt wird - den Arbeitsalltag drastisch. Was bisher im "Maschinenraum" der IT stattgefunden hat, ist mit ChatGPT und Copilot nun auf den Schreibtischen angekommen.

Weitere spezielle Anwendungen von der Bildbearbeitung bis zur Vertriebsunterstützung gibt es bereits. Doch wir stehen erst am Anfang. Entscheidend dabei ist, dass KI-basierte Lösungen lokal auf dem eigenen KI-fähigen Notebook eingesetzt schneller, sicherer und nachhaltiger sind.

Im Idealfall schaffen KI-Anwendungen neue Freiräume. Sie tragen dazu bei, Mitarbeitende von lästigen Alltagsaufgaben zu entlasten und ihnen mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten, Kreativität und konzeptionelle Überlegungen zu geben. Die Auswahl der richtigen KI-Hardware und Anwendung ist zum Differenzierungsfaktor geworden. Ganz unabhängig von der Unternehmensgröße.

Neben Intel und AMD ist mit Qualcomms Snapdragon noch ein weitere ernstzunehmende Chip-Plattform für Notebooks auf den Markt gekommen. Was bedeutet das für einen großen PC-Hersteller wie HP?

Hartmut Husemann: Das bedeutet in erster Linie mehr Vielfalt im Angebot für unsere Kunden und Partner. Bei HP sind wir Technologie-offen. Sei es bei Chipherstellern oder bei Drucktechnologien. Zudem sind die neuen KI-PCs nicht unsere erste Zusammenarbeit mit Qualcomm.

Entscheidend ist, dass wir unseren Partnern ein Portfolio anbieten können, mit dem sie die Bedürfnisse ihrer Kunden optimal erfüllen und sie die Möglichkeit haben, von den Vorteilen neuster Technologie-Entwicklungen frühzeitig zu profitieren.

Der auslaufende Support für Windows 10 und KI sollen dem PC-Geschäft einen ordentlichen Schub verleihen. Welche Prognosen dazu gibt es von Ihrer Seite?

Hartmut Husemann: Drei Faktoren wirken sich aktuell sehr positiv auf die Nachfrage im PC-Markt aus: Viele Unternehmen erneuern ihre während der Pandemie angeschaffte PC-Hardware. Hinzu kommt der auslaufende Support für Windows 10. Wer weiterhin neue Sicherheitsupdates und neue Funktionen erhalten will - für den ist der Umstieg auf die nächste Generation des Betriebssystems alternativlos.

Alles in einer Zeit, in der sich Unternehmen intensiv mit den Möglichkeiten neuester KI-basierter Anwendungen auseinandersetzen. Ähnlich wie zu Beginn des hybriden Arbeitens kann die Wahl der richtigen IT Hardware erneut einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil bringen. Eine schwierige Entscheidung - insbesondere mit Blick auf die Investitionssicherheit. Für unsere Partner ist deshalb jetzt die richtige Zeit, ihre Beratungskompetenz unter Beweis zu stellen.

Was bedeutet dies für Workplace-as-a-Service-Angebote (WaaS). Werden Diese stärker nachgefragt?

Hartmut Husemann: Die Nachfrage nach Workplace-as-a-Service (WaaS)-Angeboten ist seit Jahren steigend. Fachkräftemangel und die zusätzlichen Anforderungen an die IT-Abteilungen tun hier ein Übriges. Für Partner eine enorme Chance, ihren Aufgabenrahmen deutlich zu erweitern und damit die langfristige Kundenbindung zu intensivieren.

Unternehmen erkennen die Vorteile der flexiblen und skalierbaren Managementlösungen - sei es im Druckerbereich, bei der PC-Hardware oder bei intergierten Lösungen für den kompletten Arbeitsplatz.

Hinzu kommen die gestiegenen Anforderungen an die IT-Sicherheit.

WaaS ermöglicht es Firmen, ihre IT-Infrastruktur effizienter zu verwalten und auf Wunsch diese Aufgabe an vertrauenswürdige Partner abzugeben. In jedem Fall ein Effizienzgewinn und ein Vorteil hinsichtlich der Betriebskosten.

Was kann HP den Partnern bei WaaS konkret an Mehrwerten bieten?

Hartmut Husemann: HP bietet seinen Partnern und Kunden eine komplette Lösung für alle wesentlichen IT-Anforderungen des Büroarbeitsplatzes an. Das ist einzigartig und reicht von der PC-Hardware über flexible Drucklösungen bis hin zu integrierten Sicherheitskonzepten, die auch den Heimarbeitsplatz optimal schützen.

Darüber hinaus unterstützen unsere Poly-Produkte die unterschiedlichsten Anforderungen des hybriden Arbeitens - von der Kamera und dem Headset für den Einzelarbeitsplatz bis hin zu voll integrierten Konferenzsystemen für den Besprechungsraum.

Alles aus einer Hand. Zudem unterstützen wir unsere Partner bei allen technologischen Entwicklungen und neuen Markttrends mit einem maßgeschneiderten Schulungsangebot und sorgen so für eine qualifizierte Beratungskompetenz.

Alles Wissenswerte zu KI-Strategie und Plattform-Vielfalt von HP können IT-Dienstleister live erleben auf dem ChannelPartner Kongress am 16. + 17. September 2024 in Düsseldorf!