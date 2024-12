ChannelPartner: Mit Kaseya 365 positioniert sich Kaseya als Schlüssel-Anbieter und Kern-Tool für MSPs. RMM, Endpoint Backup und einige andere Cybersecurity-Services - etwa MDR - sind auch dabei. Wie kommt das Angebot bisher am Markt an? Wo ist dafür der "Sweet Spot"?

Hans ten Hove, Kaseya: Wir wussten, dass wir mit Kaseya 365 einen Nerv treffen und ein revolutionäres Angebot schaffen. Der enorme Zuspruch der MSP-Community - vor allem auch in Deutschland - hat uns dann aber doch überwältigt. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Seit dem Launch von Kaseya 365 Endpoint schützt die Lösung bereits mehr als fünf Millionen Endgeräte für über 5.000 MSPs auf der ganzen Welt und hat für diese MSPs einen zusätzlichen Gewinn von über 600 Millionen US-Dollar generiert.

Ende Oktober haben wir auf der DattoCon Miami das Pendant für umfassenden Anwenderschutz präsentiert, Kaseya 365 User. Die beiden Abo-Modelle ergänzen sich optimal und unsere MSP-Partner erhalten alles aus einer Hand, um ihren Kunden umfassenden Service und Schutz auf der Geräte- und der Nutzerebene zu bieten - und das zu einem Bruchteil der regulären Kosten.

Die Margen der MSPs steigen also allein durch den Einsatz von Kaseya 365 schon deutlich. Gleichzeitig verbessern sie die eigene Effizienz und die Kundenerfahrung, da Brüche und Reibungsverluste aufgrund des Einsatzes zahlreicher Tools von zahlreichen Herstellern wegfallen. Und sie können ihr Serviceportfolio erweitern und Wettbewerbsvorteile erzielen, da zum Teil Tools auf Enterprise-Niveau enthalten sind, die die MSPs aus Kostengründen als Einzelservices nicht anbieten könnten.

ChannelPartner: Wird es Aktivitäten geben, um mit dem Angebot neue Partner anzusprechen? Welche Voraussetzungen sollten die mitbringen?

Hans ten Hove: Kaseya 365 Endpoint und Kaseya 365 User richten sich an alle MSPs, unabhängig von ihrer Größe. Die Kombination aus optimal integrierten Tools, die jeder MSP benötigt, und dem geringen monatlichen Abo-Preis ist ein echter "No-Brainer". Das bestätigen uns alle IT-Profis, denen wir die Lösungen präsentieren.

Wir veranstalten zahlreiche Schulungen und Events, zum Beispiel unser "Connect Local"-Event-Format, was Ende November in Düsseldorf stattgefunden hat, um mit unseren MSP-Partnern und Interessenten über das neue Angebot zu sprechen. Unsere Sales- und Account-Teams sind natürlich ebenfalls im engen Austausch mit unseren Partnern und interessierten Neukunden. Die Nachfrage ist riesig.

ChannelPartner: Was dürfen wir von der Übernahme des UBA-Spezialisten SaaS Alerts erwarten und wann stehen die Funktionen zur Verfügung?

Hans ten Hove: SaaS Alerts bietet erstklassige Cloud Detection & Response (CDR). Damit erweitern wir unser umfangreiches Portfolio und setzen wie immer gezielt auf Lösungen, die MSPs einen hohen Mehrwert bieten. Als integraler Bestandteil von Kaseya 365 User gehört SaaS Alerts bereits zu den zentralen Bausteinen des neuen Angebots.

Die Technologie ermöglicht es MSPs, potenzielle Risiken für geschäftskritische Anwendungen oder SaaS-Benutzer in Echtzeit zu erkennen und zu beheben. Dadurch wird sichergestellt, dass SaaS-Anwendungen und -Nutzer umfassend vor Gefahren von innen und außen geschützt sind.

ChannelPartner: Immer wieder hören wir von Partnern, die mit der Benutzeroberfläche und der Konsistenz der Software-Suite nicht zufrieden sind und da auch wenig Fortschritte sehen. Ist da etwas in Arbeit oder gab es jüngst Verbesserungen?

Hans ten Hove: Wir stehen im ständigen Austausch mit unseren MSP-Partnern und investieren kontinuierlich und massiv in unsere IT-Complete-Plattform, um sie ständig zu erweitern und gleichzeitig die Nutzererfahrung immer weiter zu verbessern.

Die Integration neuer Tools und Services ist natürlich immer mit Herausforderungen verbunden, aber wir haben in Bezug auf die Nutzererfahrung deutliche Fortschritte gemacht. Die fortlaufende Optimierung unserer Plattform steht bei uns ganz oben auf der Agenda und das Feedback unserer Partner fließt direkt darin ein.

ChannelPartner: Wie sieht es mit dem Support aus? Wurde hier in letzter Zeit nachgerüstet oder sind da Investitionen geplant? Wie steht es um deutschsprachigen Support?

Hans ten Hove: Im Bereich Support investieren wir ebenfalls massiv mit einem starken Fokus auf muttersprachliche Teams. Das deutschsprachige Support-Team ist in den letzten Monaten deutlich gewachsen und wird dies auch weiterhin tun.

ChannelPartner: Wie steht es um die Channel-Betreuung in Deutschland? Wie viele Personen stehen dafür derzeit zur Verfügung und sind da 2025 weitere Investitionen geplant?

Hans ten Hove: Deutschland spielt in unserer Wachstumsstrategie eine übergeordnete Rolle und ist für uns weltweit einer der Märkte mit den größten Wachstumsmöglichkeiten. Wir verfolgen in der gesamten DACH-Region einen langfristigen Ansatz, der die enge und direkte Zusammenarbeit mit unseren MSP-Partnern in den Mittelpunkt stellt.

Daher sind wir von der Distribution in den Direktvertrieb gewechselt und haben unser deutschsprachiges Team entsprechend vergrößert. Wir stellen kontinuierlich neue Mitarbeiter für die Betreuung unserer DACH-MSP-Community ein und das Team wird weiter wachsen.

Wir können als Partner der MSP-Community nur erfolgreich sein, wenn unsere Partner erfolgreich sind. Daher ist der persönliche Austausch mit unseren Partnern enorm wichtig. Den fördern wir zum Beispiel mit unserem Advisory Board aus MSP-Partnern aus der DACH-Region oder mit lokalen Events wie "Connect Local", das nach der Premiere Ende November in Düsseldorf im März 2025 nach München kommen wird.

Ein weiterer Aspekt ist unser "TruPeer"-Programm, das in Kürze in Deutschland startet. Das Programm kombiniert den Peer-Group-Austausch unter MSPs mit Trainings, Mentoring und weiteren Elementen, um das MSP-Geschäft leistungsfähiger und profitabler zu machen.