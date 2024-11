Grund für den plötzlichen Abgang waren "unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Vertriebs- und Wachstumsstrategie" bei Synaxon. Damit setzt sich der "brain drain" bei der Fachhandels- und Systemhaus-Kooperation fort. Im Februar 2023 verließ die oberste Event-Managerin Maria Kornhoff Synaxon - nach fast 16 Jahren dort. Im gleichen Monat ging auch Rui Sergio Pinto Barreto und heuerte bei CPN an.

Und nach 32 Jahren bei Synaxon hat der CEO Frank Roebers im April 2024 seinen Abschied von der Kooperation angekündigt. Als Franchise-Partner der Synaxon-Tochter Einsnulleins blieb Roebers der Gruppe aber noch verbunden. Auch Maria Kornhoff kooperiert bei ihrem neuen Arbeitgeber IDG weiterhin beruflich mit Synaxon und der Systemhauskooperation iTeam. Ob das bei Meyer-Benz auch der Fall sein wird, das muss die Zukunft zeigen.

In den vergangenen fünf Jahren war der Manager fortlaufend "auf Tour" für Synaxon. Es gab kaum ein Event in der Systemhausbranche, an dem Meyer-Benz nicht teilgenommen und für die Kooperation geworben hätte. Seit September 2019 war er bei Synaxon für den Vertrieb und Key Account Management verantwortlich - zum Schluss als Head of Sales and Customer Service sowie Mitglied des Executive Boards, also der erweiterten Geschäftsführung. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag dort in der strategischen Entwicklung und der Umsetzung der unterschiedlichen Produkt-, Service-, und Lösungsangebote von Synaxon über unterschiedliche Vertriebswege.

Vor seinem Engagement bei Kooperation agierte Meyer-Benz fast 13 Jahre lang als Director Partner Management bei der CHG Meridiana AG, einem Leasing-Anbieter von Technologiegütern in den Marktsegmenten IT, Industrie und Gesundheitswesen. Von 1996 bis 2006 war der Schwabe Vertriebsleiter bei der Bechtle AG in Neckarsulm. Seine berufliche Karriere startete er 1994 bei dem Fahrgast-Informationssystem-Anbieter Mabeg Kreuschner.

Alexander Meyer-Benz hat Wirtschaftsgeographie und Marketing an der Universität Würzburg studiert - mit dem Nebenfach Verwaltungsrecht. Das Jura-Studium hat er bei einem einjährigen Aufenthalt an der Karls-Universität in Prag vertieft. Der Manager ist 58 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Meyer-Benz engagiert sich ehrenamtlich - auch in Polen und Tschechien. Er hat auch schon seine Fühler in Richtung der Systemhaus- und Softwarebranche ausgestreckt und wird 2025 sicherlich eine neue Herausforderung im IT-Markt annehmen.



