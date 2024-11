Logicalis ist nach Datagroup der zweite deutsche Cisco-Partner, der die XDR-Security-Lösungen des Netzwerkanbieters als Managed Service vermarkten darf. Eigener Aussage zur Folge ist Logicalis aber der erste Cisco-Partner weltweit, der diese Security-Dienste global anbietet.

Ciscos XDR-Plattform (Extended Detection & Response) wird von dem Hersteller bereits seit Mai 2023 angeboten (ChannelPartner berichtete). Die Lösung gilt als ein innovatives und durch KI-Technologien (Künstliche Intelligenz) automatisiertes Bollwerk gegen die Angriffe der Cyberkriminellen.

Mit Cisco XDR im Portfolio betrachtet sich Logicalis nun als ein Anbieter von proaktiven Abwehrmechanismen. Denn nach eigener Einschätzung kann das Systemhaus mit dieser IT-Security-Lösung nun einen tiefen in die Angriffsmethoden der Cyberkriminellen erhalten und so in Zukunft Kunden besser vor derartigen Attacken schützen. Erwähnenswert ist außerdem, dass Logicalis als einer der wenigen Microsoft-Partner auch den Status des Cisco XDR-Resellers erreicht hat.

Die mit Cisco-Technologien betriebenen Managed Security Services wird Logicalis von den eigenen Security-Operation-Centern (SOC) aus anbieten. Mit diesem Rüstzeug ausgestattet verspricht der IT-Dienstleister, die Angriffe auf die Netzwerke seiner Kunden schnell zu erkennen, sie rasch zu analysieren und die passenden Gegenmaßnahmen zu ergreifen - rund um die Uhr.

Die weltweite Einführung der Cisco XDR-basierten Managed Services ist für Logicalis die bisher bedeutendste Investition von Logicalis im Security-Bereich. Das Personal in den europäischen SOC in Portugal wird um 30 Prozent aufgestockt. João Martins, CEO von Logicalis Portugal, meint dazu: "Mit dieser strategischen Investition können wir die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach Managed Security Services adäquat bedienen."

Logicalis-CTO Toby Alcock ist stolz, als erster Cisco-Partner die auf den XDR-Technologien des Herstellers basierten Managed Security Services weltweit anbieten zu können: "Angesichts zunehmender Sicherheitsbedrohungen und des weltweiten Fachkräftemangels konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden beide Sorgen abzunehmen. Mit unserem SOC erhalten sie über eine zentrale Plattform Zugang zu branchenführendem Know-how und maßgeschneiderten Lösungen für die Absicherung ihre digitale Umgebung."

Andrew Sage, Vice President, Global Partners and Distribution Sales bei Cisco, ist über die vertiefte Partnerschaft mit Logicalis hoch erfreut: "Mit der unser XDR-Systeme in den globalen Service von Logicalis können wir unseren gemensamen Kunden eine Lösung anbieten, die die Sicherheitsbedrohungen schnell und effektiv identifizieren kann, so dass die richtigen Gegenmaßnahem sofort ergriffen werden können."



