Das Geschäft im IT-Channel wird immer noch von Menschen und zwischen Menschen gemacht. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wer wo für was zuständig ist. Der ChannelPartner-Überblick über die wichtigen Personalmeldungen im April 2023 hilft, das Adressbuch aktuell zu halten.

Personalmeldungen von Systemhäusern und IT-Dienstleistern

Die Scaltel-Gruppe wandelt sich von der AG zur GmbH und hat dabei die Geschäftsführung um Robert Ihler und Tim Stachel erweitert. Beide sind schon viele Jahre als Führungskräfte bei dem Dienstleister tätig.

Scaltel erweitert Geschäftsführung

Dirk Schawag war schon die vergangenen achteinhalb Jahre für Syntax tätig, zuletzt als Vice President Legal & Strategy im Europateam des IT-Dienstleisters. Nun teilt er sich die mit CEO Europe Ralf Sürken, CEO Europe bei Syntax, die Geschäftsleitung bei Syntax Deutschland.

Dirk Schawag rückt bei Syntax in die Geschäftsführung auf

Der Aufsichtsrat der Adesso SE beruft Kristina Gerwert zum 1. Juli 2023 als neues Mitglied in den Vorstand. Gerwert übernimmt damit nach vielen Jahren als Personalleiterin von Adesso von Dirk Pothen die Verantwortung für das Personalwesen der gesamten Adesso Group.

Kristina Gerwert rückt in den Adesso-Vorstand auf

Personalmeldungen von Anbietern und Herstellern

An Managed Service Provider richtet sich Unicon mit dem Angebot "Scout MSP". Das ermöglicht über eine automatisierte Management-Plattform eine einfache Verwaltung, Berichterstellung und Abrechnung der Lösung für Enduser-Computing. Den MSP-Channel soll nun Michael Gutsch aufbauen. Er hat bereits Erfahrung mit ähnlichen Aufgaben bei Sophos und Datto gesammelt.

Michael Gutsch baut MSP-Channel bei Unicon auf

Rik Willemse ist neuer Head of Professional Displays & Solutions bei Sony Europe. Der Niederländer löst Damien Weissenburger ab, der nun die Bereiche Life Science und Image Sensing Solutions bei Sony leitet.

Rik Willemse wird Head of Professional Displays & Solutions bei Sony Europe

RingCentral hat die Position des "Contact Center Sales Specialist" neu geschaffen. Sie wurde mit Karl Ciarkowski besetzt. Er kommt vom französischen CCaaS-Spezialisten Odigo und war davor bei Enreach.

Karl Ciarkowski erweitert DACH-Team von RingCentral

BeyondTrust, Anbieter von Identitäts- und Zugriffssicherheit, hat Jens Brauer die Leitung des Geschäft in der DACH-Region und in Osteuropa übertragen. Einen besonderen Fokus will Brauer darauf legen, die Channel-First-Strategie des Unternehmens mit Leben zu erfüllen.

Jens Brauer leitet DACH-Region bei BeyondTrust

Nadeem Ahmad ist jetzt Managing Director bei Myfactory. Ahmad war zuletzt knapp zwölf Jahre Chief Commercial Officer (CCO) beim SaaS-Anbieter Weclapp.Bei Myfactory löst er Emmanuel Moritz ab, der nach der Übernahme des ERP-Anbieters durch Forterro interimsweise übernommen htte.

Nadeem Ahmad wird Managing Director bei Myfactory

Personalrochaden bei Druckerfirmen

Bei Brother wechselte Matthias Schach, bisher Direktor Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation für Deutschland und Österreich, in die Europazentrale nach Manchester und verantwortet nun Vertrieb und Marketing auf europäischer Ebene. Den bisherigen Aufgabenbereich von Matthias Schach übernimmt Sascha Bick. Seine bisherigen Aufgaben als Vertriebsleiter Fachhandel, Retail und Distribution wiederum fallen an Stefan Rupp. Er war bisher Vertriebsleiter End User Teams & Solution Business. Nun ist er als Head of Sales für alle Vertriebsaktivitäten von Brother in Deutschland und Österreich verantwortlich.

Brother stellt Führungsmannschaft neu auf

Bei Oki Europe hat Takaaki Hagiwara zum 1. April 2023 die Position des Managing Directors übernommen. Er ist in der Position auch für das Deutschlandgeschäft verantwortlich. Sein Vorgänger Tsukasa Takasawa ist jetzt für die Geschäftsentwicklung in Singapur verantwortlich

Takaaki Hagiwara übernimmt bei Oki Europe

Kiyotaka Suhara ist jetzt Präsident von Konica Minolta Business Solutions Europe. Er war zuletzt als Generalsekretär und CEO des japanischen Fußballverbandes tätig. Auch bei seinem neuen Arbeitgeber hat er sportliche Ziele - weg von der Druckerfirma, hin zum Service Provider.

Konica Minolta beruft Kiyotaka Suhara zum Präsidenten

Jubilar

Der 1943 geborene Michael Otto war von 1981 bis 2007 Vorstandsvorsitzender der Otto Group. Neben seinem frühen, umfangreichen Engagement für ökologische Fragen, das das Unternehmen fortführt, war er für den Versandhändler auch ein Glücksfall, weil er sehr früh die Chancen des Internets und der Internationalisierung erkannt hat. Otto etablierte 1995 als einer der ersten Versandhändler einen Onlineshop - und gehört heute in Deutschland zu den wichtigsten Playern im E-Commerce. Frühere Wettbewerber wie Quelle und Neckermann scheiterten daran kläglich.

Michael Otto wird 80 Jahre alt