Viele gute Nachrichten für den IT-Channel im Mai 2023: Zahlreiche Firmen verstärkten ihr Personal für die Channel-Betreuung oder beauftragten neue Manager mit dem Aufbau einer besseren Partnerbetreuung. Der ChannelPartner-Überblick über die wichtigen personellen Veränderungen im Mai 2023 hilft, das Adressbuch aktuell zu halten.

Umbesetzungen bei Epson, Samsung, Euronics und PCO

Bei Samsung hat Sven Greier als Vice President TV/AV die Verantwortung für Vertrieb und Produktmanagement des TV-, Audio- und Video-Bereichs übernommen. Seine Nachfolge als Director Sales im Bereich "Mobile eXperience" tritt Markus Becker an. Die Vertriebsaktivitäten im Bereich Hausgeräte verantwortet wie bisher schon Nedzad Gutic.

Samsung Deutschland stellt Führung neu auf

Michael Rabbe hat bei Epson als Country Manager die Gesamtverantwortung für den Vertrieb für alle Produktbereiche des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen. Er berichtet an den bisherigen Country Manager, Henning Ohlsson, der Geschäftsführer bleibt. Rabbe leitete bisher den Vertrieb von Projektoren in den nordischen Ländern. Er wird diese Aufgabe auch weiterhin ausführen.

Epson strukturiert Führungsspitze um

Tobias Huber und Roman Eltzsch leiten die Abteilungen Vertrieb und Marketing bei Euronics. Beide kommen von Ceconomy, der Muttergesellschaft von MediaMarkt und Saturn. Sie bilden gemeinsam mit Christoph Hahn, dem Bereichsleiter Digital bei Euronics, die zweite Führungsriege bei Euronics. Alle drei berichten an Jochen Mauch, Vorstand Marketing, Vertrieb und Digitalisierung bei Euronics. Die Veränderungen sollen helfen, neue Impulse zu setzen, um die Marke Euronics voranzutreiben und die drei Teilbereiche Vertrieb, Marketing und Digitalisierung besser miteinander zu verknüpfen.

Euronics besetzt Marketing- und Vertriebsleitung neu

PCO aus Osnabrück hat sein Führungsteam neu aufgestellt. Nachdem Kai Minnerup als Gesamtgeschäftsführer von CompuGroup Medical zu dem IT-Dienstleister wechselte, kümmert sich Frank Hölscher als Co-Geschäftsführer um die Weiterentwicklung des Unternehmens im Rahmen von strategischen Projekten und Kooperationen. Jürgen Burger wechselte als Vertreter des PCO-Gesellschafters Klaus Hellmann von der Geschäftsleitung in den Beirat des Unternehmens. Dem gehören zudem Shannon Hellmann und Rolf Schwirz (früher Fujitsu, SAP und Oracle) an.

Kai Minnerup übernimmt Gesamtgeschäftsführung be PCO

Neue DACH- und CEMEA-Chefs

Sven Bagemihl hat bei Logpoint als Regional Sales Director für die Region CEMEA auch die Verantwortung für den deutschsprachigen Raum übernommen. Damit besetzt Logpoint eine seit Juli 2022 vakante Stelle. Zum Channel sagt Bagemihl im Gespräch mit ChannelPartner "ja", er will bei dessen Ansprache aber ohne Distributoren auskommen. Neu im Logpoint-Vorstand ist zudem Frank Brandenburg. Er war bis 2021 COO von NTT Security. Derzeit ist er Aufsichtsratsmitglied beim Infinigate, dem schwedischen IAM-Anbieter Seriline und dem Beratungsunternehmen Digitall.

Logpoint holt Sven Bagemihl für die Region CEMEA

Sherif Seddik ist neuer President of EMEA Sales bei Check Point Software Technologies. Seddik kommt von Citrix, wo er zuletzt als Senior Vice President of Commercial Strategy and Go-To-Market und davor als Senior Vice President of EMEA tätig war. Seddik übernimmt den Posten von Thorsten Freitag. Er hat seine operative Funktion zum Ende des zweiten Quartals aufgegeben, wird aber künftig auf Projektbasis weiter mit Check Point zusammenarbeiten.

Sherif Seddik folgt bei Check Point auf Thorsten Freitag

Jens Lübben hat als Regional Vice President CEMEA zu Cloudera gewechselt ernannt. Er war zuletzt als Area Vice President bei Confluent für den CEMEA-Raum zuständig. In seiner neuen Position bei Cloudera leitet er den Vertrieb in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa. Lübben berichtet an Benjamin Bohne, Group Vice President (GVP) CEMEA.

Cloudera holt Jens Lübben als Vertriebsleiter für Central EMEA

Markus Jung ist neuer Country Manager DACH bei Efecte, einem in Finnland gegründeten Spezialisten für Cloud-basiertes Service Management. Jung übernimmt bei Efecte die Leitung der Geschäftsbereiche Vertrieb, Professional Services sowie das Partnermanagement. Er kommt von IBM. Dort war er zuletzt Senior Executive Partner, Sales Partnership & Project.

Markus Jung übernimmt bei Efecte als Country Manager DACH

Udo Kerger verantwortet bei Spectralink den Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Kerger war zuvor bei Gigaset Communications als Head of Regional Sales für den Vertrieb von DECT-IP-Multizellen-Lösungen über Vertriebs-, Technologie- und OEM-Partner verantwortete. Bei seinem neuen Arbeitgeber Spectralink, einem Hersteller professioneller DECT- und Wi-Fi-Geräte für die mobile Kommunikation in Unternehmen, kann er auf diese Erfahrungen zurückgreifen.

Udo Kerger soll Partnergeschäft bei Spectralink ausbauen

CybeReady hat Dirk Rausse zum Regional Sales Director für die DACH-Region ernannt. Das Unternehmen wurde 2015 in Israel gegründet und bietet Cybersecurity Awareness Trainings an, die sich ohne Beteiligung der IT-Abteilung durchführen lassen. Beim Vertrieb setzt CybeReady in der DACH-Region auf Partner. Für seine Aufgabe kann Rausse auf Erfahrungen in diesem Bereich bei Trustwave, Proofpoint und Cofense zurückgreifen.

Dirk Rausse soll CybeReady in der DACH-Region etablieren

Neue Geschäftsführer und neue Spezialisten

Christian Fuhrmann ist bei Pure Storage, seit das Unternehmen vor zehn Jahren mit dem Aufbau seines Geschäfts in Deutschland begonnen hat. Jetzt übernimmt er als "Head of Channel, Germany and Austria" die Verantwortung für das Partnergeschöft in den beiden Ländern - und durfte auf der Partnerkonferenz gleich auch den anwesenden Top-Partnern seine neue Visitenkarte in die Hand drücken.

Christian Fuhrmann wird Head of Channel bei Pure Storage

Nicole Langer und Margarita Schmidt verstärken bei G Data CyberDefense das Team der „Academy“. Sie übernehmen den Bereich Customer Success Management (CSM) und beraten Kunden beim Einsatz von Security Awareness Trainings.

G Data stellt Customer-Success-Management-Team auf

NorthC hat Marc Fröse als Director of Sales and Marketing eingesetzt. Der in den Niederlanden gegründete Rechenzentrumsbetreiber will damit seine Expansion in Deutschland fortsetzen. Fröse ist seit 30 Jahren in der IT-Branche und war in der Zeit unter anderem bei NTT Europe, Etix Everywhere, Vantage Data Centers und Colt Telecom.

Neuer Vertriebs- und Marketingleiter bei NorthC

Kevin Kellner verantwortet bei der Mannheimer Lindy-Elektronik die Betreuung von Großkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er soll den Kundenstamm ausbauen und das Unternehmen enger mit bestehenden Kunden vernetzen. Der IT-Systemkaufmann bringt mehr als 15 Jahre Vertriebserfahrung mit - unter anderem aus Tätigkeiten bei Startech.com, Benq und Tech Data (Jetzt TD Synnex)

Kevin Kellner wechselt zu Lindy