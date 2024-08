Cherry zwei Schlüsselpositionen im Channel Marketing und in der E-Tail-Betreuung neu besetzt. Christian Kast leitet seit Juli als Head of Channel Marketing EMEA das Channel-Marketing-Team des Auerbacher Peripherieherstellers.

Der 50-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur soll mit seinem internationalen Team die Cherry-Channelpartner durch innovative Go-To-Market-Strategien unterstützen, um die Vermarktung der High-End-Eingabegeräte und -Lösungen in den Bereichen Gaming, Office und Gesundheitswesen weiter auszubauen.

Langjährige Expertise

Julia Kühnberger bringt als neue Head of Amazon & Director-to-Consumer ihre Expertise im E-Commerce bei Cherry ein. Zuvor war sie bei Douglas maßgeblich an der Entwicklung der internationalen E-Commerce-Plattform beteiligt, mit einem Fokus auf Prozessoptimierung und Stakeholder-Management. Bei Beeline verantwortete sie zuletzt den Aufbau neuer Absatzkanäle und leitete das Marktplatz Partner Management Team. In ihrer neuen Rolle bei Cherry soll sie die Verantwortung für Amazon sowie die Direct-to-Consumer-Aktivitäten in Europa übernehmen. Dabei wird sie ein spezialisiertes Team leiten, um Strategien zur Umsatzmaximierung zu entwickeln, eng mit interdisziplinären Teams zusammenarbeiten und das Einkaufserfahrungen sowie wichtige Partnerschaften weiter zu optimieren.

Cherry will mit den Neubesetzungen Angebot sowie Vertriebsstrategien auf die Herausforderungen des Handels ausrichten: "Ich freue mich, Julia und Christian als erfahrene Führungskräfte in unser Team aufzunehmen. Ihre langjährige Expertise wird unser Geschäftsmodell bereichern und entscheidend dazu beitragen, unsere Bindung zu Kundinnen und Kunden sowie zu unseren Vertriebspartnerinnen und -partnern weiter zu festigen", erklärt René Schulz, Vice President Business Unit Peripherals, bei Cherry Europe.

