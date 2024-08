Die Solarbranche boomt und trotzdem kommen hierzulande Solarunternehmen in finanzielle Schwierigkeiten. Nun hat es Bosswerk getroffen. Der im nordrhein-westfälischen Nettetal beheimatete Anbieter von Solarenergie und -speicher sowie Solarthermie hatte am 24. Juli 2024 beim Amtsgericht Krefeld einen Insolvenzantrag gestellt. Nun wurde der Görg Partner Joachim C. Mohlitz als vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Laut Bosswerk ist die finanzielle Schieflage durch einen Umsatzrückgang entstanden, der auf den enormen Preisverfall der Solartechnik zurückzuführen ist. So habe man Maßnahmen zur Effizienzsteigerung nicht schnell genug und zunächst nicht mit der nötigen Konsequenz umsetzen können.

Nach eigenen Angaben betreut Bosswerk betreut ein Netz von mehr als 500 Händlern hauptsächlich in Deutschland, Österreich, der Schweiz, sowie einige wenige Distributoren in Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Italien. Spanien.

Zahlung der Gehälter sichergestellt

Seit 2010 betreibt Bosswerk auch den Onlineshop Green Akku. Nach eigenen Angaben hat Green Akku in den letzten 14 Jahren rund eine halbe Million PV-Anlagen wurden an private oder gewerbliche Kunden verkauft und ausgeliefert.

Der Geschäftsbetrieb von Bosswerk und Green Akku soll aber weitergehen. Gemeinsames Ziel des vorläufigen Insolvenzverwalters, Joachim C. Mohlitz, Partner der auf Sanierung spezialisierten Kanzlei Görgaus Düsseldorf, und der Geschäftsführung sei es, den Geschäftsbetrieb reibungslos fortzuführen und die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Restrukturierung abzusichern, um eine nachhaltige finanzwirtschaftliche Stabilisierung zu erreichen und eine tragfähige Lösung für die Zukunft zu finden.

Der Geschäftsbetrieb wird demnach während der Sanierung in vollem Umfang fortgeführt. Alle 100 Mitarbeiter sind aktuell weiter beschäftigt. Die Zahlung der Löhne und Gehälter sei während des vorläufigen Insolvenzverfahrens sichergestellt.

