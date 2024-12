Als Senior Vice President People & Culture rückt Sora Kim auch in das Executive Management Board des IT-Beratungsunternehmens Materna Information & Communications SE auf. Sie berichtet an den Finanzchef René Rüdinger.

In ihrer neuen Rolle wird Sora Kim Themen wie Learning & Development, Employer Branding, HR-Marketing und Recruiting, HR-Systeme, -Services und -Prozesse sowie das Arbeitsrecht verantworten. Die ausgebildete Juristin bringt über 20 Jahre branchenübergreifender Erfahrung im HR-Bereich zu Materna mit. Zuletzt war die 49-Jährige als Vice President Talent Management & internal Akquisition bei der Deutschen Post DHL Group tätig. Davor war Sora Kim in verschiedenen Märkten in HR-Teams tätig, etwa im Consulting, in der Automobil- und Logistik-Branche.

Bei Materna hat sich Kim viel vorgenommen: "Die Weiterentwicklung des Bereichs People & Culture und die Umsetzung innovativer Talentstrategien sind entscheidende Schritte, um das Unternehmen und seine Mitarbeiter zukunftsweisend zu unterstützen. Ich freue mich, diese Aufgaben in meiner neuen Rolle bei Materna aktiv mitgestalten zu können", so die neue HR-Chefin.

Ihr neuer Chef, der CFO René Rüdinger, ist froh, sie zu Materna geholt zu haben: "Kim bringt nicht nur eine weitreichende Managementerfahrung und eine ausgewiesene HR-Expertise mit, sondern sie hat auch bewiesen, dass sie Veränderungsprozesse und Kulturentwicklungen erfolgreich begleiten kann", so der Finanzchef. Gleichzeitig bedankt er sich bei Kims Vorgänger Martin Brochhaus für seine herausragende Arbeit und seinen langjährigen Einsatz bei Materna: "Er hat den HR-Bereich bei uns entscheidend geprägt."



