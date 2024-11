MediaMarktSaturn will sich ab sofort für Werbetreibende als europaweite Omnichannel-Plattform positionieren: Mit Werbeflächen direkt am Point-of-Sale, den InStoreAds, wird die komplette Customer Journey mit einem 360-Grad-Retail-Media-Angebot auf allen digitalen und stationären Touchpoints abgedeckt. In Deutschland, Österreich, Ungarn, Luxemburg, der Türkei und den Niederlanden stehen bereits InStoreAds in rund 650 stationären Märkten auf etwa 21.000 TV-Screens zur Verfügung. Für Werbetreibende und Partner bietet MediaMarktSaturn damit eine Erweiterung zu den bereits vorhandenen digitalen Retail-Media-Formaten Sponsored Product Ads, Sponsored Brand Ads oder A+ Content.

"Die optimale Customer Journey verbindet nahtlos digitale und stationäre Touchpoints, diesen Kreis haben wir mit den InStoreAds und den zusätzlichen Werbemöglichkeiten direkt am Point-of-Sale geschlossen. Mit unseren maßgeschneiderten Produktangeboten sowie relevanten First-Party-Daten schaffen wir ein herausragendes Omnichannel-Erlebnis für unsere Kunden und bieten unseren Partnern skalierbare Werbepotentiale, um ihre Werbeeffizienz zu steigern", erklärt Torsten Ahlers, Managing Director Media-Saturn Marketing GmbH.

Der Retailer setzt auf die Attraktivität seiner First-Party-Daten

Als Omnichannel-Retailer in elf Ländern hat MediaMarktSaturn gruppenweit über 40 Millionen Loyalty-Kunden sowie kanalübergreifend mehr als 2,2 Milliarden Kundenkontakte im Jahr und verfügt somit über eine sehr gute Datenqualität, einschließlich InStore, Mobile und Online. "Unsere Stärke liegt darin, dass wir unsere Käuferinnen und Käufer, anonymisiert und unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen, genau analysieren können, um sie in der richtigen Phase mit der richtigen Maßnahme anzusprechen. Wir können die Wirkung der Kommunikation von der Awareness bis zur Transaktion genau aufschlüsseln. Zusätzlich werden wir unseren endemischen Kunden hierzu bald ein umfangreiches Omnichannel Reporting anbieten", ergänzt Torsten Ahlers.

Der richtige Einsatz von First-Party-Daten verbessert nicht nur die Effektivität von Onsite-Kampagnen im Web oder der App, sie haben auch einen starken Effekt offsite im Markt und ebnen so den Weg für die Integration von InStore-Transaktionen in die Customer Journey. "Da wir einen Großteil unseres Umsatzes im stationären Geschäft generieren, ist die Einbindung von InStore-Transaktionen in die Customer Journey ein logischer und entscheidender Schritt, um eine 360-Grad-Abdeckung unserer Retail Media-Angebote sicherzustellen", erklärt Torsten Ahlers.

Der weitere Roll out der InStoreAds ist in der Schweiz und in Spanien bereits in der Umsetzung und wird noch in diesem Kalenderjahr abgeschlossen. Anschließend wird das Angebot auch auf die weiteren Länder mit Belgien, Italien und Polen ausgeweitet.