Gegründet wurde Mesonic 1978 in der Nähe von Wien, seit Anfang der 1980-er Jahre vertreibt der Hersteller seine Software über den Channel auch in Deutschland. Mittlerweile enthält die WinLine-Produktlinie alle im Mittelstand benötigten Funktionen:

ERP (Enterprise Ressource Planing - Warenwirtschaft, Rechnungswesen, Buchhaltung, u.s.w.)

CRM (Customer Relationship Management)

PPS (Produktionsplanung und -steuerung)

DMS (Dokumenten Management Systeme - digitale Archivierung, Workflows, u.s.w.)

BI (Business Intelligence)

Alljährlich zeichnet Mesonic seine erfolgreichsten Vertriebspartner in Deutschland und Österreich aus, so auch 2024. Anfang 2025 hat der Softwarehersteller die Gewinner der begehrten "Mesonic Partner Awards 2024" verkündet.

In Deutschland hat sich der langjährige Mesonic-Partner Medialine diesen Preis gesichert: "Die Ehrung als 'Mesonic-Partner des Jahres 2024'würdigt unsere Expertise in der Implementierung der ERP-Lösung WinLine und unsere enge Zusammenarbeit bei der Optimierung von Geschäftsprozessen. Wir sagen Danke!", so die Medialine-Geschäftsführung. Im Vorjahr wurde die S&S Software und Service GmbH Mesonic-Partner des Jahres 2023.

In Österreich hat Mesonic sogar zwei Partner ausgezeichnet: Sysco EDV ist Vertrauenssache und Dataflow Consulting. Beide Unternehmen lagen im abschließenden Urteil des Herstellers so eng beieinander, dass sich Mesonic entschlossen hatte, beide Firmen mit dem Partner-Award zu würdigen. Sysco hat auch schon 2023 diesen Preis erhalten.

Die Auszeichnung als "Mesonic Partner des Jahres" geht an Systemhäuser, die im abgelaufenen Jahr herausragende Leistungen in der Zusammenarbeit mit dem Softwarehersteller erbracht haben. Dabei bewertet der Hersteller Kriterien wie:

erfolgreich abgeschlossene WinLine-Projekte

Kreativität in der Vermarktung der Business-Software von Mesonic

Engagement und Fachwissen

