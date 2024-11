Raphael Erb (Jahrgang 1980) ersetzt Brian Duffy, der sich entschieden hat, eine neue Herausforderung in den USA anzunehmen. Damit setzt SoftwareOne die Verjüngung seiner Führungsmannschaft fort.

Der 44-jährige ist bereits seit 25 Jahren bei SoftwareOne beschäftigt, zuletzt wurde er am 1. Juli 2024 zum Chief Revenue Officer und Mitglied der Geschäftsleitung befördert. Davor leitete Erb fünf Jahre lang die Geschäfte von SoftwareOne in Asien und Australien, der am schnellsten wachsende Geschäftsregion von des Lizenzhändlers. Vorher führte er das Services-Geschäft von SoftwareOne im deutschsprachigen Raum und hatte auch die Länderverantwortung für die Schweiz und Singapur inne. Raphael Erb ist Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz in Singapur.

Leider war es ihm nicht vergönnt, mit guten Geschäftszahlen seinen Job als CEO anzutreten. So musste SoftwareOne verkünden, in den Monaten Juli, August und September 2024 unter den Erwartungen geblieben zu sein. Die Quartalsumsätze stiegen gegenüber dem Vorjahr um lediglich 1,4 Prozent auf 236,7 Millionen Schweizer Franken an. Das bereinigte EBITDA-Ergebnis belief sich auf 39,2 Millionen Schweizer Franken - was einem Rückgang von vier Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet.

Als Hauptgrund für diese schwache Perfomance benennt SoftwareOne die geringe Investitionsneigung der Kunden, die wohl auch im vierten Quartal 2024 noch anhalten wird.

