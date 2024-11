Nutanix hat dieses Jahr bereits erheblich in das Channel-Team investiert, jetzt hat der Hersteller erneut zugeschlagen. Mit Silvia Niederfahrenhorst hat er in Deutschland eine erfahrene Channel-Fachfrau als Director of Channel & Ecosystems mit der Partnerbetreuung betraut. Ziel ist der Ausbau der Partnerlandschaft. Zwar vertreibt Nutanix auch jetzt schon komplett über den Channel, aber die Turbulenzen im Markt bieten dem Unternehmen und gute Wachstumschancen - die es auch mit zusätzlichen Partnern ergreifen will.

"Mit meiner Vertriebs- und Channel-Erfahrung möchte ich gemeinsam mit meinem Team das Wachstum des Unternehmens im Channel-Bereich weiter vorantreiben und die Zusammenarbeit mit Partnern und Resellern stärken", sagt Niederfahrenhorst. "Die strategische Ausrichtung und das Partnernetzwerk von Nutanix zu leiten, um die Marktposition weiter auszubauen, ist für mich eine Herzensangelegenheit". Dabei sei es "ein absolutes Muss" Partner zu befähigen und zu stärken, um Kunden "die bestmögliche Beratung und maßgeschneiderte Lösung für ihre Anforderungen zu bieten.

Vor ihrem Wechsel zu Nutanix war Niederfahrenhorst Director Digital Platforms bei Ingram Micro. Frühere Stationen waren als Distribution Lead Datacenter Channel für EMEA bei AMD, Outside Regional Sales Director EMEA Channel bei Dell Technologies und Key Account Manager bei Bechtle.

"Silvia Niederfahrenhorst verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Channel-Management, in Deutschland, in der EMEA-Region und weltweit", freut sich Sven Schoenaerts, Senior Director Channel Sales EMEA bei Nutanix. "Nutanix Deutschland wird insbesondere von ihrem starken Netzwerk in der Partner- und OEM-Landschaft sowie ihrer Leidenschaft für Formulierung und Umsetzung von Channel-Strategien profitieren, die auf das gemeinsame Wachstum und die entsprechende Befähigung und Unterstützung der Partner ausgerichtet sind."

