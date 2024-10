Sophos stockt seinen Vertrieb und die Channel-Betreuung weiter auf. Nachdem Anfang des Jahres das Midmarket-Tem in der Region um sechs Personen verstärkt und Gisbert Wienke vom Senior Channel Account Executive zum Manager Channel Sales befördert wurde, bekommen jetzt auch Österreich und die Schweiz Neuzugang auf dieser Ebene.

Neu an Bord ist Thorsten Schwecke. Er betreut als Manager Channel Sales bei Sophos die Schweiz, Österreich und Eastern Europe. Er kann sich zumiondest einem Teil der Partner in Österreich und der Schweiz auch gleich persönlich vorstellen: Das Unternehmen ist im Rahmen seiner "Partner-Breakfast-Tour 2024" am 7. November in Salzburg und am 14. November in Wien sowie am 7. November in Zürich und am 19. November in Egerkingen im Kanton Solothurn vor Ort

Der gelernte Handelsfachwirt für Betriebsmanagement und -verwaltung kann auf langjährige Erfahrung in der Führung und Entwicklung von Vertriebsteams bei Endkunden, Distributoren und im Channel Management zurückgreifen. Schwecke war zuletzt drei Jahre bei der Censhare AG als VP Sales für Deutschland und Österreich. Davor war er Senior Director & General Manager DACH für Acronis, im Vertrieb bei Comparex sowie bei Ingram Micro und Microsoft.

