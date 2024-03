Eine Woche vollgepackt mit spannenden Nachrichten und Neuigkeiten liegt hinter uns. Je nachdem, wie man den Wochenanfang definiert, fällt mein persönliches Highlight noch in die vergangene Woche, doch die Berichterstattung haben wir in dieser Woche vollzogen:

Beim ChannelPartner Race, der inoffiziellen deutschen IT-Skimeisterschaft, gingen über 80 Rennläuferinnen und Rennläufer am Start. Auf dem Pitztaler Gletscher in Österreich war dabei aber nicht nur das Skikönnen gefragt. Auch beim Après-Ski konnten sich einige Rennteilnehmer besonders auszeichnen. Unser Dank gilt auch den Rennsponsoren ADN, Fujitsu, Ionos, Infinigate, Riba Businesstalk und Syfit, ohne die das ChannelPartner Race nicht möglich wäre! Die Ergebnisse und die besten Bilder von unserem Ski-Event findet Ihr hier:

Das Skirennen ist perfekt über die Bühne, bzw. über die Piste gegangen und schon steht für das ChannelPartner-Team die nächste Veranstaltung an: Am 17. Und 18. April 2024 wird in München wieder unser c.m.c. - channel meets cloud-Kongress stattfinden. Mehr denn je wird dabei Künstliche Intelligenz und die ganz realen und praktischen Vermarktungsmöglichkeiten für den Channel im Fokus stehen. Ganz besonders freue ich mich daher auf den Expert -Talk unter anderem mit Khaled Thaler, Chief Sales Officer bei Hirschtec, und Andreas Török, Managing Director von Netgo Productions darüber, wie KI- und Cloud-Geschäftsmodelle für MSPs und deren Kunden auf den Weg gebracht werden können. Ich hoffe darauf, möglichst viele von Euch bei unserem Kongress in München begrüßen zu können und natürlich auf das abendliche Bierchen mit Euch! Also schnell anmelden!

Doch weiter zum Tages- bzw. Wochengeschäft: Atos ist ganz schön ins Schlingern geraten. Lange wurde Airbus als Käufer zumindest für einen Teil des IT-Dienstleisters gehandelt, doch der Flugzeugbauer wohl kein Interesse mehr. So erweist sich das umfangreich zusammengekaufte Produkt- und Dienstleistungsportfolio als schwer verkäuflich. Mein Kollege Peter Marwan vergleicht dies mit der Briemarkensammlung, die mühsam zusammengestellt, dann doch viel weniger wert ist als erhofft:

Ebenfalls gescheitert ist der Verkauf von Gravis an eine österreichische Unternehmens-Holding. Nun stehen die einstmals so stolzen Gravis-Filialen vor der Schließung. Unser Autor Matthias Hell hat analysiert, wer Gravis an die Wand gefahren hat:

Positiver geht es bei Computacenter zu: Entgegen dem Branchentrend konnte das Unternehmen 2023 seinen Jahresumsatz um rund acht Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Deutschland-Chef Bernd Charpentier spricht von einem "exzellenten Jahr":

Bereits in der KW 10 hatte ich die Gelegenheit, bei der HP Partnerkonferenz "Amplify" live dabei zu sein. Das waren zwei Tage vollgepackt mit Informationen und Neuheiten, nicht nur aus dem HP-Universum. Es waren neben dem HP-Top-Management um CEO Enrique Lores auch jede Menge IT-Prominenz mit Microsoft-CEO Satya Nadella, Google-Chef Sundar Pichai, Intel-CEO Pat Gelsinger, Qualcomm-CEO Cristiano Amon, Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang und AMD-Chefin Lisa Su persönlich auf der Bühne oder live zugeschaltet. Was HP mit seinen Partnern insbesondere beim Thema Künstliche Intelligenz vorhat, lest Ihr in meine Zusammenfassung der Amplify-Konferenz:

Einer der ersten HP-Partner, die im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms "Impact" ausgezeichnet wurde, war Office Partner aus Gescher. Ich hatte die Gelegenheit, mit CEO Sven Osterholt über die Bedeutung von nachhaltigem Handeln zu sprechen. Warum Osterholt das Lieferkettengesetz begrüßt und wie schwer es ist, tatsächliches Umweltbewusstsein von Green Washing zu unterscheiden, erfahrt ihr im Interview mit dem Office-Partner-Chef:

Kaum einer unserer Wochenrückblicke kommt ohne die personellen Veränderungen in der Branche aus. Diese Woche haben uns einige Wechsel in den Führungsetagen beschäftigt: Siewert & Kau arbeitet weiter am Umbau der Führungsmannschaft: Nach der Einsetzung eines CFOs gibt es nun auch einen CSO. Mit Markus Hollerbaum übernimmt kein Unbekannter die Position:

Ein ebenfalls alter Channel-Bekannter wird Geschäftsführer von Sage in Zentraleuropa: Christian Mertens, bisher Partnerchef bei SAP übernimmt den Posten:

Nach knapp vier Jahren gibt es wieder einen Führungswechsel bei eBay Deutschland: Neue Landes-Chefin ist Saskia Meier-Andrae, die zuvor das Deutschland-Geschäft von Wayfair leitete. Der bisherige Deutschland-Chef Oliver Klinck übernimmt bei eBay eine globale Führungsposition:

Vodafone tauscht seinen CEO aus: Nach knapp zwei Jahren als CEO verlässt Philipp Rogge den Telekommunikationskonzern. Den Posten übernimmt Marcel de Groot. Er ist seit 2008 bei Vodafone und war seit 2022 Privatkunden-Vorstand bei Vodafone Deutschland:

