Das ChannelPartner-Team kann auf eine anstrengende, aber sehr erfolgreiche Woche zurückblicken. Der ChannelPartner Kongress liegt hinter uns. Gut 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Channel haben sich mit uns in Düsseldorf getroffen, um über die Themen zu diskutieren, die die Branche bewegen. Wir sind überwältigt von dem positiven Echo, das wir von denjenigen, die dabei waren, vor Ort und über die sozialen Kanäle bekommen haben!

Noch sind wir gar nicht richtig dazugekommen, die Fülle der Themen, Anregungen und Bilder redaktionell zu verarbeiten. Das wird sicher noch einige Tage brauchen. Doch einen wesentlichen Punkt haben wir für Euch schon: Eines der Highlights des Kongresses sind die Auszeichnungen der besten IT-Dienstleistern Deutschlands. Meine Kollegin Regina Böckle und mein Kollege Ronald Wiltscheck konnten wieder besonders kundenfreundliche Preisträger in Düsseldorf auf die Bühne bitten und die begehrten Awards übergeben. Gut 700 IT-Dienstleister mit insgesamt über 7.000 bewerteten Kundenprojekten gingen ins Rennen. 69 davon schafften es ins Ranking. Wer diese Hürde genommen hat und wer schließlich einen Award mit nach Hause nehmen durfte, hat Ronald für Euch zusammengefasst:

https://www.channelpartner.de/a/das-sind-deutschlands-beste-it-dienstleister-2024,3618657

Kaum aus Düsseldorf zurück, sitze ich bereits wieder im ICE, dieses Mal Richtung Franken zur Systeam-Hausmesse Inform nach Bamberg. Einer der Produktschwerpunkte des Ebensfelder Distributors sind Drucker. Deshalb wird sich wieder das Who's who der Druckerbranche in Bamberg einfinden. Ich bin gespannt, was die Branche von ihrem neuen Konkurrenten hält, denn der amerikanische Verbrauchsmaterialspezialist Katun will mit Multifunktionsprintern auf den Markt kommen, auch hier in Deutschland:

https://www.channelpartner.de/a/neue-druckermarke-vor-dem-deutschlandstart,3618680

Während ich nach Franken fahre, ist mein Kollege Peter Marwan gleich in Nordrhein-Westfalen geblieben. Er wird die zeitgleich stattfindende Api-Hausmesse Home & Business besuchen. Dazwischen hatte er noch Zeit für ein Gespräch mit Kaspersky. Der durch die Russlandkrise hierzulande schwer gebeutelte Security-Spezialist verzeichnet "von Monat zu Monat eine Entspannung der Lage", wie Head of Channel Germany, Sören Kohls, berichtet. So seien einige Kunden, die durch die geopolitische Lage ihre Lösungen gewechselt haben, nicht zufrieden gewesen. Das ganze Interview mit Sören Kohls lest Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/von-monat-zu-monat-eine-entspannung-der-lage,3618655

HP hat den ChannelPartner Kongress für eine Deutschlandpremiere genutzt: Die HP-Manager Michael Gieseke und Mario Weber stellten in Düsseldorf das Administrations-Tool Workforce Experience Platform, kurz WEX, vor. Die KI-gestützten Analytikplattform ermöglicht Administratoren ein dynamisches Multi-OS-Gerätemanagement, auch für Produkte anderer Hersteller. Schon vor dem Kongress hat uns HP-Channel-Chef Hartmut Husemann bei einem Gespräch auf der IFA dazu ein paar Details verraten und seine Stimmung zur derzeitigen Marktlage geschildert:

https://www.channelpartner.de/a/hp-will-investitionsbremse-loesen,3618667

"Nachfolgeplanung ist für uns nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein menschliches Thema", das sagt der Mitbegründer der Sievers-Group, Klaus Gerdes-Röben. Er und Marco Naber wollen sich mittelfristig aus der Führungsebene zurückziehen und stellen jetzt schon die Weichen für einen nahtlosen Übergang, indem sie die Geschäftsleitung um Robert Brockbals, Robin Kuhrt und Martin Welling erweitern:

https://www.channelpartner.de/a/sievers-group-erweitert-geschaeftsfuehrung,3618663

Beim Aachener Softwareunternehmens EcoDMS ist man schon einen Schritt weiter: Thomas Uber und Benedikt Weber übernehmen die Firmenleitung. Die beiden Gründer und bisherigen Geschäftsführer Helge Lühmann und Michael Schmitz, bleiben Gesellschafter des Unternehmens. Sie fokussieren sich künftig auf die langfristige Entwicklung der Applord-Gruppe, zu der auch EcoDMS gehört. Bei seinem NRW-Trip hat Peter auch bei der Partnerveranstaltung von EcoDMS vorbeigeschaut. Dort haben die künftigen Chefs anlässlich des zehnjährigen Firmenjubiläums ihre Pläne vorgestellt. Mehr dazu gibt es dann in Kürze bei ChannelPartner.

https://www.channelpartner.de/a/neue-geschaeftsfuehrung-bei-ecodms,3618678

Erinnert Ihr Euch zurück? Im Juli kam es zu einer der folgenschwersten IT-Pannen, die es je gab. Schuld war ein fehlerhaftes Crowdstrike-Update. Nach Microsoft-Schätzungen waren rund 8,5 Millionen Windows-PCs betroffen. Flugzeuge hoben nicht mehr ab, Supermarktkassen lagen lahm, Krankenhäuser gingen in den Notbetrieb über, Fernsehsender konnten nicht mehr senden und Banken kein Geld mehr auszahlen. In einer Umfrage von BSI und Bitkom unter deutschen Unternehmen zeigt nun das Ausmaß der Panne: Drei von vier befragten Firmen bezeichnen die Auswirkungen als "gravierend". Doch der Vorfall, den die Bezeichnung Panne noch verharmlost, hat schließlich auch positive Folgen: Die Unternehmen, die direkt oder indirekt betroffen waren, wollen sich besser aufstellen. Zwei Drittel wollen einen IT-Notfallplan entwickeln beziehungsweise den bestehenden nachbessern oder haben das bereits getan:

https://www.channelpartner.de/a/folgen-des-crowdstrike-ausfalls-in-deutschland-ermittelt,3618691

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch einen bunten Herbstanfang und den Oktoberfestfreunden unter uns einen sonnigen Wiesn-Auftakt!