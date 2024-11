Habt Ihr schon die Dubai-Schokolade probiert? Ich jedenfalls nicht, ist mir auch zu teuer. Aber es zeigt, wenn nur genug Hype an der richtigen Stelle gemacht wird, dann gehen die Umsätze durch die Decke. Das wird ja auch derzeit kräftig mit dem Thema KI versucht und große Konzerne wie Nvidia profitieren gewaltig. So richtig angekommen ist das im Channel aber noch nicht. Im Gegenteil: Das Jahr 2024 lief bei vielen IT-Dienstleistern und Manged Service Providern eher mau. So musste auch Cancom die Jahresprognose senken. Ich bin aber optimistisch, dass das Geschäft mit KI-gestützten Lösungen mittelfristig auch im Channel ankommt und eine wichtige Stütze sein wird. Der Hype um die Dubai-Schokolade wird schnell wieder verschwinden. Letztendlich ist es doch nur ein Stück Kakaobutterfett, das mit Pistazien gefüllt ist. Auch der KI-Hype wird abflachen, doch da ist mehr als nur Pistazie drin. Nach dem Hype kommt die Praxis, und da kann sich auch der Channel inklusive Cancom drauf freuen. Dann wird es auch im Systemhausgeschäft wieder aufwärts gehen. Und eines darf man nicht vergessen: Nach einem schwachen Jahr sind Steigerungen einfacher:

Dafür sind allerdings auch Kunden notwendig, die Digitalisierungsprojekte vorantreiben wollen. Gerald Eid, Regional Managing Director DACH beim niederländischen IT-Dienstleister Getronics hat da einen guten Vergleich zu unseren europäischen Nachbarländern. Unser Autor Ronald Wiltscheck hat unter anderem auch darüber mit Eid gesprochen. So sieht der Manager insbesondere in den öffentlichen Bereichen und im Mittelstand einen starken Nachholbedarf:

Die Schuld nur bei trägen Kunden zu suchen, wäre aber schlichtweg falsch. Hier ist die gesamte Branche über die komplette Wertschöpfungskette hinweg gefragt, Kunden die wirklichen Mehrwerte zu präsentieren. Allein mit "verbessertem Nutzererlebnis bei Team-Calls" wird man keine großen Investitionen auslösen.

Dazu gehört aber auch, dass Kundenzufriedenheit gepflegt wird. Seit der VMware-Übernahme durch Broadcom rumort es nicht nur im Channel, sondern auch bei Kunden. Viele Anwender, die ihre IT-Infrastruktur auf VMware aufgebaut haben, haben sich auch abhängig gemacht und müssen nun teilweise große Kostensteigerungen im Zuge der neuen Lizenzpolitik erdulden. Ein Wechsel zu anderen Anbietern ist jedoch aufwändig und teuer. Der Bundesverband der IT-Anwender (VOICE e.V.) hat in einem offenen Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das missbräuchliche Marktverhalten von VMware und seiner Mutter Broadcom deutlich kritisiert und Veränderung der Lizenzbedingungen in acht Bereichen gefordert. Welche das sind, hat mein Kollege Peter Marwan aufgelistet:

Ärger steht auch Intel ins Haus. Der gebeutelte Chip-Konzern hatte Probleme mit CPU-Abstürzen der 13. und 14. Generation. Meine Kollegen von unserer Schwesterzeitschrift PC-Welt sprechen von einem "der größten CPU-Fehler der jüngeren Vergangenheit". Nun könnte eine Sammelklage dem Chip-Riesen gefährlich werden:

Aber es gibt auch gute Nachrichten aus der Branche: So wird der einstige Büroversender Böttcher ein neues Rekordjahr hinlegen. Auch ein Sozial-Media-Desaster durch eine "politische Umfrage" konnte den Jenaer Onliner nicht stoppen. Ich habe mit Vorstand Andreas Ruhland gesprochen, den viele ja noch aus seiner Zeit in der Geschäftsführung bei Also kennen. Was die Erfolgsrezepte der Thüringer sind und warum sie kein Marktplatzgeschäft planen, lest Ihr hier:

Weiter auf Expansionskurs ist auch UCC-Anbieter Starface: Der übernimmt den Berliner Anbieter von Cloud-Telefonanlagen für kleine und mittelständische Unternehmen, Vio Networks. Damit will Starface-Chef Florian Buzin insbesondere den Online-Channel ausbauen. Gut, dass dabei Vio-Networks-Gründer Dominik Mauritz dem Unternehmen erhalten bleibt. So kann er wertvolles Knowhow in die Gruppe einbringen:

Den Nahversorger um die Ecke, wo man schnell mal noch Milch, Bier oder ein paar Chips holen kann, kennt jeder. Nun will MediaMarkt zum Nahversorger für Elektronikartikel werden. Nach Spanien und Italien bringt MediaMarkt sein stationäres Kleinformat Smart Store auch nach Deutschland. Dafür zieht der der Retailer in fünf ehemalige Gravis-Standorte in München, Köln, Leipzig, Heidelberg und Hamburg ein, wie unser Retail-Experte Matthias Hell in Erfahrung gebracht hat:

Man sieht, der stationäre Handel ist nicht tot. So hat auch ElectronicPartner Erfolg mit neuen Mitgliedern, viele modernisierte Standorte und eine erfolgreiche Kooperationsstrategie - beim traditionellen Branchentreff in Düsseldorf präsentierte sich EP gegenüber den Industriepartnern als ausgesprochen dynamischer Marktteilnehmer:

Vom B2C nochmals zurück zum B2B: Die ITK-Sparte von Vinci Energies wächst weiter und Axians Deutschland wird deutlich größer. Dies geschieht ausnahmsweise einmal nicht durch Zukauf, sondern durch eine Umstrukturierung innerhalb des Mutterkonzerns:

Kurz vor Jahresende gibt es noch einige Wechsel in führenden Positionen der Branche zu vermelden: So wird Ex-Netgo-Manager Andreas Török Co-CEO beim bayrisch-schwäbischen Systemhausverbund Nobix:

Der Display-Spezialist TPV mit seinen Tochtergesellschaften AOC und MMD baut seinen DACH-Vertrieb um: Lutz Hardge kann sich schon einmal an Rösti, Züricher Geschnetzeltes und Käsefondue gewöhnen, denn er bekommt als neuer Regional Sales Director DACH die Vertriebsleitung für die Schweiz dazu:

Nach Stationen bei Microsoft, Ingram Micro und Pax8 ist Mathew Batterbee jetzt bei Infinigate Cloud. Dort soll er auf EMEA-Ebene als VP Alliances und Go-to-Market Strategy für Wachstum sorgen und die Weiterentwicklung voranbringen:

