1996 gegründet hat sich der IT-Dienstleister Novatec auf die Entwicklung von Software und Digitalisierungslösungen samt strategischer Geschäfts- und IT-Beratung spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt über 300 Mitarbeiter am Hauptstandort in Stuttgart sowie an sieben weiteren Niederlassungen in Deutschland und in Granada (Spanien). Novatec bietet IT-Services hauptsächlich für fertigende Betriebe und Finanzdienstleister, mit Fokus auf die Automobilbranche und Elektromobilität. Unter den Kunden finden sich Banken (Commerzbank, die Landesbank Baden-Württemberg), Versicherungen (Generali), Automobilhersteller (Mercedes-Benz), Elektrotechnikbetriebe (Bosch) und viele andere.

CGI hat Novatec am 29. Januar 2025 erworben, die Akquisition soll im März 2025 abgeschlossen sein. Mit Novatec an Bord verspricht sich das international tätigen IT-Beratungsunternehmen neue Impulse vor allem im Segment Application Performance Management, also beim effizienteren Einsatz der Softwarelösungen bei Kunden. Die CGI Deutschland B.V. & Co. KG hat 2023 einen Umsatz von 642,1 Millionen Euro in Deutschland erzielt (Quelle: Lünendonk). Hierzulande ist der Konzern an 26 Orten vertreten. Mit den Novatec-Beschäftigten dürfte die Mitarbeiterzahl auf über 5.000 ansteigen.

Und so freut sich Ralf Bauer, Präsident von CGI in Deutschland, auf die enge Zusammenarbeit mit den Novatec-Kollegen: "Durch die Kombination unserer Expertise schaffen wir für unsere Kunden in der Automobil- und Fertigungsindustrie sowie in der Finanzdienstleistungsbranche zusätzliche Mehrwerte." Beide Unternehmen hätten bereits viele Erfolge bei Digitalisierungsvorhaben erzielt.

Beide Unternehmen genießen einen exzellenten Ruf für ihre weitreichenden Branchenkenntnisse und ihr technologisches Know-how sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung. All das ermöglicht es uns, unsere Kunden dabei zu unterstützen, zuverlässige Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Für den Novatec-Gründer und Geschäftsführer Michael Schuchart ist der Verkauf der nächste Schritt in der Weiterentwicklung seiner Firma: "Mit CGI haben wir ein Unternehmen gefunden, das unsere Werte und Unternehmenskultur teilt. Durch das gemeinsame Modell der lokalen Nähe ergänzen wir uns ideal". Nun habe man eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten geschaffen, das erweiterte Portfolio zum Nutzen der Kunden einzusetzen.

"Diese Partnerschaft eröffnet uns Zugang zu globalen Kompetenzen, während wir unsere lokalen Werte bewahren", ergänzt Schucharts Geschäftsfüherkollege Dominik Meyer.



Mehr zu CGI:



Cloud- und KI-Zentrum in Dresden

Neuer Standort in Kassel

Neuer Standort in Koblenz

Einer der 8 Partner des Jahres 2024 bei Ionos