Mit welchen mittel- und langfristigen Zielen expandiert Pax8 auf den europäischen Markt?

Thorsten Oevel: Unser Ziel ist ambitioniert: Wir wollen der weltweit wertvollste und erfolgreichste Cloud Marketplace für Managed Service Provider (MSPs) werden. Das schafft man nicht, indem man nur eine handwerklich gut gemachte Online-Plattform bereitstellt, auf der MSPs ihre Lizenzen beziehen.

Es braucht viele kleine technologische Schräubchen und ein gutes Gespür für die Bedürfnisse der Community.

Unser Anspruch ist, mit diesem Ansatz unseren Marktbegleitern stets einen Schritt voraus zu sein. Denn auch die Faktoren "Mensch" und "Wissen" spielen eine wichtige Rolle. Wir wollen unseren Partnern nachhaltig helfen, zu wachsen, effizienter zu werden und Risiken zu minimieren. Man könnte sagen, unsere Erfolgsformel lautet "Marketplace + People + Service".

Inwiefern können Managed Service Provider - auch in Deutschland - von dieser Expansion profitieren?

Thorsten Oevel: Pax8 ist kein Neuling am Markt. Den Marketplace gibt es seit zwölf Jahren. In den USA ist unser Marketplace führend. Die europäischen Regionen, in die wir nun expandieren, profitieren von diesem Knowhow, das über Jahre aufgebaut wurde. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden.

Betriebswirtschaftlich gesehen gibt es einen nachhaltigen und langfristig angelegten Wachstumsplan. In der DACH-Region haben wir das Pax8-Team innerhalb eines Jahres deutlich ausgebaut.

Worin unterscheidet sich der Pax8 Cloud-Marketplace von anderen Cloud-Marktplätzen, wie ihn unter anderem auch einige Distributoren anbieten?

Thorsten Oevel: Zunächst einmal ist der Marketplace unser Kerngeschäft. Wir konzentrieren uns ausschließlich darauf. 200 Entwickler und Entwicklerinnen arbeiten täglich an der Verbesserung unserer Plattform. Rund eine Million Transaktionen wickelt der Cloud-Marketplace jeden Monat ab. Nutzersprache für den deutschsprachigen Markt ist Deutsch.

Zu den Kundinnen und Kunden von Pax8 zählen Managed Service Provider (MSPs), Systemhäuser und Managed Security Service Provider (MSSPs), die sich auf das Cloud-Software-Geschäft mit kleinen und mittelständischen Endkunden spezialisiert haben - und die selbst oft zum KMU-Bereich zu zählen sind. Diese Reseller sind in ihrem technologischen Kerngeschäft Vollprofis, ihnen fehlen aber oft Zeit und personelle Ressourcen für Aufgaben, wie Buchhaltung oder Marketing. Unser Ziel ist es, genau auf diese wichtigen Bedürfnisse einzugehen.

Kennzeichnend für unseren Marketplace ist der enorm hohe Automatisierungsgrad. In der Rechnungsstellung ist das beispielsweise ein wichtiger Faktor, denn bei kleinen und mittleren MSPs ist die Rechnungsstellung einer der größten Zeitfresser.

Auch der Bestellprozess läuft komplett automatisiert ab, so wie wir es vom privaten Online-Shopping kennen. Die Lizenzen sind, wie Filme und Musik bei Streaming-Diensten, wenige Sekunden nach dem Kauf einsatzbereit. Die komplette Journey, vom Angebot über Bestellung und Rechnung bis hin zur Bereitstellung der Lizenzen ist transparent für jeden Kunden des Pax8-Partners abgebildet. Eine weitere unterstützende Funktion, um bei den gekauften Lizenzen den Überblick zu behalten, ist die Integration von PSA-Software.

Am Ende des Monats erhält jeder Partner eine konsolidierte Abrechnung, über eine Schnittstelle auch direkt in das eigene Rechnungssystem. Die Rechnungsstellung von Pax8 schlüsselt für jeden Kunden des Partners die Lizenzen übersichtlich auf, wenn vorhanden, zusätzlich nach den genutzten Herstellern.

Der Pax8-Marketplace ist mandantenfähig: Partner können Rollen für ihr Team und auch für Kunden definieren. Das erlaubt zum Beispiel Self-Service-Pakete, die die Kunden unserer Partner selbstständig nutzen.

Einige MSPs nutzen den Pax8-Cloud-Marketplace bereits seit einigen Jahren. Wie hat sich deren Geschäftsmodell durch diese Nutzung verändert?

Thorsten Oevel: Wir bekommen viel Rückmeldung unserer Partner, die widerspiegelt, wie wichtig unser Marketplace für ihr Business ist. Das Gros unserer Partner berichtet, dass ihnen die konsolidierte, automatisierte Abrechnung viel Zeit spart und die eigenen Prozesse verschlankt.

Außerdem hören wir oft, dass unsere Partner durch unseren Support die Qualität ihrer eigenen Kundenbetreuung verbessern konnten. Denn eine Sache, mit der sich MSPs in KMU-Größe häufig herumschlagen, ist der oft lückenhafte Support, wenn es Probleme gibt. Ein global vernetztes Support-Team mit technischer Expertise hilft bei uns zu jeder Tageszeit. Alle Mitarbeitenden im Support haben eine technische Qualifikation und lösen so rund 90 Prozent der Tickets intern.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist Wachstum. Viele unserer Partner wachsen zunächst allein dadurch, dass sie Prozesse verschlanken können. Aber auch Zusatzgeschäft ergibt sich mithilfe der Werkzeuge im Marketplace. Und das sorgt für langfristiges Wachstum.

Welche Voraussetzungen müssen MSPs und MSSPs schaffen, um den Marketplace nutzen zu können?

Thorsten Oevel: MSPs oder MSSPs müssen sich nur einmalig als Pax8-Partner registrieren. Anschließend geht es direkt los: Am Anfang jeder Partnerschaft mit Pax8 steht ein intensives Onboarding: Lokale, deutschsprachige Channel Account Manager nehmen den Reseller an die Hand und führen ihn durch den Marketplace. Sobald er sicher im Umgang mit dem Pax8-Marketplace ist, kommen bei Bedarf und auf Wunsch Einführungen mit unterschiedlichen technischen Expertinnen und Experten hinzu.

Welche technologischen Weiterentwicklungen sind für den Marketplace geplant?

Thorsten Oevel: Im Juni dieses Jahres haben wir eine komplett neue Ausgabe unseres Marketplace gelauncht. Viele neue Funktionen sind dazugekommen. Zum Beispiel der "Opportunity Explorer": eine für alle MSPs zur Verfügung stehende visuelle Darstellung ihrer Kunden, die KI-gestützt Cross- und Upselling-Möglichkeiten aufzeigt. Mit "Storefront" können unsere MSPs im eigenen Unternehmensdesign gestaltete Shop-in-Shops auf unserer Plattform erstellen.

Wir sind in engem Austausch mit unseren Partnern, um auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene technologische Innovationen umzusetzen. Bisher haben wir uneingeschränkt positives Feedback von unseren MSPs zu den neuen Features des Marketplace bekommen. Übrigens gibt es bald die EMEA-Premiere unserer Beyond Community Conference in Berlin im Oktober. Dort werden über 500 MSPs teilnehmen, und wir freuen uns auf den wertvollen Austausch.