Seit 2016 akquiriert Your.Cloud Managed Service Provider (MSP) in den Niederlanden. Mittlerweile gehören mehr als 25 Unternehmen dem niederländischen Finanzinvestor. Aktuell beschäftigt Your.Cloud über 1.500 Mitarbeiter und setzt jährlich über 350 Millionen Euro um.

Nun hat der niederländische Finanzinvestor mit der Abtis Holding AG ein erstes Unternehmen in Deutschland erworben. Damit betritt Your.Cloud die internationale Bühne. Immerhin beschäftigt Abtis rund 250 Mitarbeiter und versorgt über 1.200 Kunden mit Managed Services. Your.Cloud hat eigenen Angaben zur Folge über 8.000 Kunden unter Vertrag.

Die Abtis-Gruppe wiederum ist in vielen Teilen Deutschlands präsent, vor allem im Südwesten (Pforzheim, Stuttgart, Freiburg, Göppigen) und im Norden (Bremen, Berlin, Münster). Damit bekommt Your.Cloud einiges an Gewicht hierzulande.

Abtis-CEO Thorsten Weimann freut sich darauf, unter dem Your.Cloud-Dach weiter wachsen zu können: "Mit Your.Cloud haben wir nicht nur einen Partner, sondern eine Familie gefunden, die perfekt zu unseren Stärken passt. Während wir durch technische Exzellenz überzeugen, bringt Your.Cloud eine außergewöhnliche kommerzielle Expertise und tiefgehende Erfahrung aus stark transformierten Märkten mit. Diese Synergien schaffen nicht nur neue Wachstumschancen, sondern ermöglichen uns auch, kontinuierlich voneinander zu lernen und unser gemeinsames Wissen zu erweitern." Die von Abtis entwickelten Lösungen stehen nun allen Your.Cloud-Mitgliedern in den Niederlanden zur Verfügung.

In den vergangenen Jahren transformierte Weimann sein Unternehmen erfolgreich von einem klassischen Systemhaus zu einem der modernsten Managed Service Provider (MSP), der ausschließlich im Microsoft-Ökosystem agiert. Abtis selbst hat davor sich auch schon an anderen Unternehmen beteiligt, etwa an der Ceteris AG (KI & Daten). Im Februar 2024 erwarb der MSP aus Pforzheitm die Neusta Portal Services GmbH, einen Microsoft Dynamics 365-Spezialisten und bündelte deren ERP/CRM-Aktivitäten in Abtis Business Solutions.

Danach suchte Weiman aktiv einen strategischen Partner, mit dem er gemeinsam schneller als bisher wachsen könnte - mit Your.Cloud fand er genau diesen Partner.

Denn Your.Cloud beabsichtigt, zum Nummer-1-MSP in Europa aufzusteigen, wie der CEO John Reynders erklärt: "Mit der Aufnahme von Abtis in unsere schnell wachsende MSP-Familie legen wir den Grundstein für eine weitere Expansion in ganz Europa."

Leon van Meel General Manager bei Your.Cloud wird da noch etwas konkreter: "Mit Abtis können wir unser Geschäft auf neue Art und Weise skalieren und neue Märkte erschließen. Dies sind sehr aufregende Zeiten und der Eintritt in ein neues Land bringt neue Energie und Perspektiven für die gesamte Your.Cloud-Familie. Wir freuen uns auf eine großartige Zukunft, zusammen mit vielen anderen deutschen und europäischen Unternehmern in unseren Reihen."



Mehr zu Abtis:



20ter Geburtstag (2023)

Microsoft-Partner des Jahres 2023

Microsoft-Partner plaudern aus dem Nähkästchen (2023)

Teilnahme am exklusivem Microsoft-Event (2017)