Insgesamt 999.990 Euro ließ ein Spender der AfD zukommen, ein willkommener Geldsegen für die Partei im Bundestagswahlkampf. Hinter der Spende steht der Thüringer Geschäftsmann Horst Jan Winter.

Winter sitzt auch im Aufsichtsrat des Jenaer Online-Versenders Böttcher AG. So kamen Vermutungen auf, dass womöglich das Unternehmen mit seinem Vorstand Udo Böttcher mit der Spende etwas zu tun hätten. ChannelPartner hat die Böttcher AG um ein Statement gebeten. Die Anfrage blieb aber bisher unbeantwortet. Allerdings hat sich Udo Böttcher nun gegenüber anderen Medien geäußert. Demnach bestätigte der Firmenchef der »Thüringer Allgemeinen, dass die Böttcher AG nichts mit der Spende zu tun habe.

Schlagzeilen durch politische Umfrage

Die Böttcher AG war Anfang letzten Jahres in die Schlagzeilen geraten, weil sie eine "politische Umfrage" unter ihrer Belegschaft durchgeführt hatte (ChannelPartner berichtete). Die damals auf Facebook geteilten Ergebnisse wiesen aus, dass gut ein Drittel der Böttcher-Mitarbeiter die AfD wählen würden, was aber in etwa dem Schnitt der wahlberechtigten Thüringer entsprach.

Gegenüber ChannelPartner äußerte sich die Böttcher AG zu ihrer Umfrage: "Dies heißt jedoch nicht, dass alle Mitarbeiter der Böttcher AG in die rechte Ecke zu stellen sind! Die Böttcher AG und ihre Mitarbeiter distanzieren sich entschieden von Rechtsextremismus!", hieß es vor einem Jahr in dem Statement.

In seinem Facebook-Profil äußerte Udo Böttcher zuletzt durchaus Sympathie mit Inhalten der AfD und der österreichischen FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Diese Postings sind mittlerweile gelöscht.

Die Aufregung um die "politische Umfrage" hat der Böttcher AG offensichtlich nicht wirklich geschadet. So liegt der Umsatz des Onliners schon bei knapp an der Milliardengrenze: "2024 war ein Jahr der Superlative für die Böttcher AG - mit einem Rekordumsatz über 900 Millionen Euro haben wir unsere gesteckten Ziele nicht nur erreicht, sondern sogar weit übertroffen", konstatiert der Geschäftsführer und Firmengründer.

