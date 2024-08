Amazon will im Oktober mit einer zusätzlichen Aktion abseits der etablierten "Prime Days" mit Angeboten und Rabatten locken. Die "Prime Deal Days" richten sich ausschließlich an Prime-Mitglieder. An welchen Tagen die Aktion stattfindet, hat Amazon in seiner Ankündigung noch nicht verraten. 2023 fanden die Prime Deal Days am 10. und 11. Oktober statt.

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder "von exklusiven Angeboten in beliebten Kategorien und von Rabatten auf Produkte führender Marken profitieren", teilt der Konzern mit. Einzelheiten nannte er noch nicht. Aus der Ankündigung geht hervor, dass er mit der Aktion vor allem die Vorteile einer Prime-Mitgliedschaft noch einmal herausstellen - und einen Anstoß geben will, die abzuschließen.

Die "Prime Deal Days" sind als Aktionszeitraum für Amazon-Prime-Mitglieder konzipiert. Sie sind unabhängig von der "Prime Day"-Aktion, die immer im Sommer durchgeführt wird (2024 am 16. und 17. Juli). Bei beiden Aktionen ist eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime Voraussetzung, um die Angebote nutzen zu können.

Mehr zum Thema

Sammelklage gegen Amazon Prime

BGH stärkt Bundeskartellamt gegen Amazon den Rücken

EU-Parlament sperrt Amazon-Lobbyisten aus