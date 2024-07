Im Februar 2024 übernahm die international tätige Investmentgesellschaft KKCG den Digitalisierungsspezialisten Avenga von der Private Equity-Investoren Oaktree Capital Management L.P. und Cornerstone Partners (ChannelPartner berichtete). Ziel dieser er damaligen Investition: weiteres Wachstum sicher zu stellen.

Im Zuge dieses Übergangs erhielt der aus vier Systemhäusern zusammengestellte IT-Dienstleister einen neuen CEO: Ludovic Gaudé übernahm diese Position von Yuriy Adamchuk.

Gaudé leitet bereits seit Mai 2020 die zu Avenga gehörende Software-Marke Qinshift. Bis Ende 2024 sollen beide Brands zu einer einheitlichen Organisation mit dann 7.000 Beschäftigten vereinigt werden. Vor seinem Engagement bei Qinshift leitete Gaudé acht Jahre lang als CEO das Münchner IT-Unternehmen Intive und baute es zu einem globalen Software-Konzern mit über 2.000 Beschäftigten aus.

Davor war Gaudé jeweils etwas mehr als zwei Jahre lang in leitenden Positionen bei den finnischen Companys Starcut und Zokem tätigt. Von Juni 2007 bis September 2008 agierte er als Director Strategic Partnerships bei Google.

Seine Karriere in der ITK-Industrie startete Gaudé 1993 als Research Engineer bei der Deutschen Telekom, bevor er zu Nokia wechselte. Dort stieg innerhalb von 13 Jahren vom Systemingenieur zum General Manager EMEA (Europa, Nahost, Afrika) auf.

Nun soll der Absolvent der Pariser Elite-Hochschule ESIA bei Avenga die strategische Richtung vorgeben. Von München aus möchte er ein neues Führungsteam aufbauen, eine gesunde Unternehmenskultur entwickeln und für nachhaltiges Wachstum sorgen.

Für Gaudé "ist es eine Ehre", die Rolle des CEO bei Avenga zu übernehmen: "Wir befinden uns auf einer spannenden Reise, auf der wir bis Ende 2024 ein globales Beratungs- und Engineering-Powerhouse schaffen wollen. Ich schätze das starke Fundament und die Vorarbeit, die mein Vorgänger Yuriy Adamchuk geleistet hat, und wünsche ihm alles Gute für seine zukünftigen Vorhaben."

Adamchuk selbst kam als stellvertretender CEO des ukrainischen Systemhauses CoreValue nach dessen Übernahme Anfang 2020 zu Avenga, wo er über die Station des globalen Vertriebsleiters zum CEO und Managing Director der gesamten Gruppe im August 2022 befördert wurde. Er zieht ein positives Fazit aus seiner Tätigkeit bei Avenga:

"Das war eine Reise, die die Ausdauer eines Marathonläufers und die Geschwindigkeit eines Sprinters verlangte. Mein persönliches Ziel habe ich mit dem erfolgreichen Exit an KKCG Ende 2023 erreicht. Ich bin zuversichtlich, dass das neue Kapitel durch viele weitere Erfolge geprägt sein wird. Ich bin allen Mitgliedern der Avenga-Crew sehr dankbar. Ich und wünsche Euch nur das Beste für Eure Zukunft! In den kommenden Monaten werde ich Ludovic und sein neues Team mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen unterstützen."



