Die Valley IT Group GmbH hat Kai Zimmer als neuen Head of Sales verpflichtet. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der IT-Branche verstärkt Kai Zimmer den Lösungsanbieter und übernimmt die Verantwortung für den gesamten Vertriebsbereich der Gruppe, zu der auch die Unternehmen Amalphi, Arksolutions, CNS, PKN, Realcloud und Weiss IT-Solutions gehören.

Beeindruckende Karriere in der IT-Branche

Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann kann eine beeindruckende Karriere in der IT-Branche vorweisen. Zimmer kommt von Asus zur Valley IT Group, wo er zuletzt den Auf- und Ausbau des Vertriebsbereichs Systems/B2B verantwortete und an der Neuorganisation des Vertriebs mitwirkte. Weitere wichtige Stationen des 55-Jährigen waren unter anderem als Senior Key Account Manager bei Dynabook und Toshiba, wo er insgesamt über 16 Jahre tätig war, sowie als Geschäftsführer der Bechtle GmbH & Co. KG in Oberhausen. Als Gesellschafter und Prokurist baute Zimmer außerdem bei Compartner Systems ein neues IT-Systemhaus auf und integrierte zwei weitere IT-Dienstleister.

"Wir sind sehr erfreut, Kai in unserem Team willkommen zu heißen", sagt Dennis Peter-Proske, Geschäftsführer der Valley IT Group. "Seine umfangreiche Erfahrung und sein tiefes Verständnis für Dienstleistungen rund um IT-Infrastruktur werden uns helfen, unsere Vertriebsstrategien weiter zu optimieren und unsere Marktpräsenz auszubauen. Mit Kai haben wir einen echten Experten an Bord, der uns auf unserem Wachstumskurs maßgeblich unterstützen wird."

"Ich suche stets nach interessanten und fordernden Aufgaben im Bereich Vertriebsmanagement und Business Development", sagt Kai Zimmer, neuer Verkaufsleiter bei Valley IT. "Die Möglichkeit, strategische Planungen zu entwickeln und mit einem motivierten Team umzusetzen, ist für mich ein enormer Antrieb. Ich bin überzeugt, dass dies der genau richtige Schritt für mich ist, da die Valley IT Group nicht nur innovative IT-Lösungen bietet, sondern auch ein Umfeld, in dem ich meine Erfahrungen rund um Managed Service Provider einbringen und weiterentwickeln kann. Hier sehe ich die besten Voraussetzungen, um gemeinsam erfolgreich zu sein."