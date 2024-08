Zurück aus meinem Urlaub, der wie immer einmal wieder viel zu kurz war, habe ich heute immerhin das Vergnügen, mit Euch die Channel-Highlights der Woche zu besprechen. Wenn ich die mitgereisten Kinder frage, was ihnen bei unserem Hausboot-Trip auf der Masurischen Seenplatte am eindrücklichsten im Gedächtnis geblieben ist, dann war es die verstopfte Toilette, die mit viel Einsatz vom Bootstoilettenhavariedienstleister wieder funktionstüchtig gemacht wurde. Der Stein des Anstoßes, oder besser, das Objekt der Verstopfung, war ein unachtsam ins Klo geworfene Abschminkpad - weitere Details erspare ich Euch! Ärgerlich war, dass keiner und keine der sechsköpfigen Besatzung entsprechende Kosmetikprodukte mit an Bord genommen hatte und wir die nicht ganz billige Reparatur trotzdem bezahlen mussten. Aber dieser Umstand dürfte Euch ja aus dem Geschäftsleben nicht ganz unbekannt sein: Manchmal muss man halt die Scheiße anderer ausbaden!

Es geht aber auch anders. Man kann auch von denen, die vor einem agiert haben, profitieren, insbesondere, wenn sie ihre Erfahrungen über Erfolge, Misserfolge, Hindernisse und Stolpersteine teilen. Das ist einer der Grundsätze unseres ChannelPartner Kongresses. Indem IT-Dienstleister und Systemhauskollegen über ihre Erlebnisse berichten, können andere davon profitieren! Ich kann nach meinen Erfahrungen sagen: Werft niemals Kosmetikpads in eine Bootstoilette, die Nachbenutzer werden es Euch danken! Wesentlich wertvoller werden aber die Erkenntnisse aus dem Vortrag von Simon Berger und Felix Zöbisch sein: Die beiden Managing Directors bei Be-Solutions - a Accompio Company berichten, wie es sich anfühlt, als MSP in eine größere Unternehmensstruktur zu wechseln. Sie gewähren uns Einblick in die neuen Dynamiken für Unternehmer, Mitarbeiter und Kunden und geben praktische Tipps, wie der Change-Prozess gelingt. Noch könnt Ihr Euch eines der begehrten Tickets für unseren Kongress am 16. und 17. September in Düsseldorf sichern! Weitere Informationen, die Agenda und den Anmeldelink findet Ihr hier:

Dort werdet Ihr auch Ansprechpartner von Topi und Synaxon treffen können. Das Berliner Fintech-Unternehmen und die Systemhaus-Verbundgruppe haben diese Woche eine interessante Kooperation verkündet: Nun können Synaxon-Partner einfacher IT-Infrastruktur und Installationsservices zur Miete an Geschäftskunden anbieten. Topi hat bisher vor allem mit Einzelhändlern und MSPs zusammengearbeitet. Charlotte Pallua, Co-Gründerin und CEO von Topi, sieht Synaxon als Vordenker und größte IT-Verbundgruppe Europas in einer Schlüsselrolle:

Positive Signale aus dem Markt gibt es unter anderem von Nagarro, Böttcher, MediaMarktSaturn, SNP und Datagroup. Das deutet darauf hin, dass es sowohl im Consumer- als auch im Geschäftskundensegment wieder aufwärts geht:

Auch bei Cancom sieht es unter dem Strich positiv aus. Cancom-CEO Rüdiger Rath kann sich vor allem bei der übernommenen KBC Beteiligungs GmbH (ehemals Kapsch BusinessCom) aus Österreich bedanken. Deren Umsätze sind nun in der Bilanz berücksichtigt:

Weniger gut sind die Zahlen bei Cisco. Der Netzwerkspezialist feiert es bereits als Erfolg, dass man weniger als das gesamte Marktsegment gelitten hat. Mein Kollege Peter Marwan hat sich die Bilanz genauer angeschaut: So verlieren weltweit wohl rund 5.000 Mitarbeiter ihre Jobs:

Ein boomendes Geschäft ist leider auch Erpressung durch Ransomware-Angriffe. Nun muss allerdings die sehr aktive und aggressive Ransomware-Gruppe "Radar/Dispossessor" den Geschäftsbetrieb einstellen. Der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) und dem Bayerischen Landeskriminalamte (BLKA) gelang nämlich in Zusammenarbeit mit dem FBI ein empfindlicher Schlag gegen die Gruppe. Schlechte Geschäfte bei den Erpressern sind gute Nachrichten für alle anderen!

Trend Micro steht offensichtlich zum Verkauf. Die Kollegen vom Pressedienst Reuters sprechen von einem attraktiven Deal, weil einerseits der Yen in den vergangenen Wochen stark an Wert verloren hat, andererseits die Aktie von Trend Micro im Vergleich zu andern japanischen Unternehmen nach Ansicht von Analysten unterschätzt wird. Knapp sechs Milliarden Euro soll der Security-Spezialist kosten:

Interessante Neuigkeiten gibt es auch von TP-Link. Mit der Trennung in zwei unabhängige Unternehmen und der Verlagerung des Firmensitzes von China nach Kalifornien schraubt der Netzwerk- und Smart-Home-Spezialist auch kräftig an der Markenstrategie:

Und noch eine gute Nachricht von Infinigate, bevor ich mich von Euch ins Wochenende verabschiede: Das Unternehmen schloss das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2024-2025 mit einem Umsatzwachstum von 16 Prozent ab. "Unsere Quartalsergebnisse zeigen, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, um unsere Ziele zu erreichen", meint dazu CEO Klaus Schlichtherle.

