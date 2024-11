Gefühlt beginnt die Vorweihnachtszeit immer früher. Gut, seit September gibt es Lebkuchen zu kaufen, aber es ist auch der erste Monat mit r im Namen, und da kann man schon wieder Socken anziehen, geschenkt!



Aber dass die Weihnachtsmärkte schon im November beginnen, finde ich persönlich etwas übertrieben. Gut, die Allerheiligenkirmes in Soest gibt es nachgewiesenermaßen schon seit 1338, die Anfänge reichen wahrscheinlich sogar bis ins elfte Jahrhundert zurück, aber dieses Fest bezieht sich ja auch nicht auf Weihnachten, sondern auf einen anderen christlichen Feiertag. Der erste Weihnachtsmarkt in München ist bereits am 8. November gestartet, in der Motorworld, also dort, wo auch die CIOs des Jahres 2024 gekürt wurden.



Der Nikolaus, der auf Christkindlmarkt dort auftreten sollte, war offenbar noch nicht bereit dazu und stürzte bei einem Drahtseilakt. Wer da wohl die Hände im Spiel hatte? Zur Klärung: Offiziell beginnt die Vorweihnachtszeit mit dem ersten Adventssonntag, dieses Jahr also am 1. Dezember.

Und was war in der letzten Vor-Advents-Woche 2024 im Channel los?

Bechtle hat sich eine neuen Firmenstruktur verpasst: Die bisher getrennten Bereiche "IT-Systemhaus / Managed Services" und "IT-E-Commerce" werden in allen Ländern zusammengelegt und in die Obhut eines einzigen Managers gelegt. In Deutschland/Österreich ist es der COO Michael Guschlbauer, in der Schweiz Christian Speck, in Frankreich Mathilde Bluteau und in den Niederlanden Marijke Kasius-Krist. Weitere Länder dürften folgen - COO Konstantin Ebert und CEO Thomas Olemotz wissen da sicherlich mehr.



Bechtle baut Vorstand um

In der Vor-Vor-Weihnachtszeit des Jahres 1974, genau am 19. November, wurde in Florida ein Unternehmen zum Vertrieb von Zubehörprodukten für die Datenverarbeitung gegründet, sein Name: Tech Data. Den fünfzigsten Geburtstag feierte der Distributor auch in Deutschland, in der Kistlerhofstraße in Obersendling zu München.

Tech Data (heute: TD Synnex) gibt es in Deutschland seit 1998, der US-Konzern übernahm damals den deutschen Distributor Computer 2000. War auch gut so, denn sonst hätte sich das Unternehmen ab 2001 jedes Jahr umbenennen müssen.



ChannelPartner-Chefredakteur Armin Weiler war bei der Jubiläumsfeier im Münchner Süden dabei, und berichtet hier über die Geschehnisse dort.



Ein halbes Jahrhundert Tech Data

Kurz vor Jahresende 2024 gab es erstaunlich viele Neubesetzungen im Channel. Wahrscheinlich wollen die Unternehmen die neuen Mitarbeiter noch im Jahresendgeschäft ins kalte Wasser werfen. So hat der Display- und AV-Spezialist ViewSonic weitere Fachkräfte vom Wettbewerber BenQ abgeworben: Nach Guido Forsthövel und Leonie Bahde kamen nun auch noch Chantal Ticheloven und Paul Bunte. Mit diesen zwei Neuzugängen im Innendienstvertrieb will der Director DACH Dominic Mein das Wachstum von ViewSonic in der deutschsprachigen Region beschleunigen.



ViewSonic lotst weitere ex-BenQ-Mitarbeiter an Bord

Der auf Sprachekennung spezialisierte Value Added Distributor EGS hat mit Jan Schneider einen neuen Leiter Vertrieb & Marketing bekommen. Der Manager bringt 30 Jahre Berufserfahrung mit zu EGS. In seiner bisherigen Karriere hatte Schneider leitende Positionen in Produktmanagement, Vertrieb und Marketing bei renommierten IT-Unternehmen wie Asus, SAP, Toshiba, Maxdata und RFI inne. Er hat aber auch Motorräder der Marke Harley-Davidson verkauft und kehrt nun in die IT-Branche zurück.



Jan Schneider leitet Vertrieb und Marketing bei EGS

Auch bei Nfon gibt es personelle Neubesetzungen. Warum es mit Alexander Wettjen einen neuen Vertriebschef gibt, das hat Armin Weiler im Gespräch mit dem CEO Patrick Heider herausgefunden. Auf dem Partnertag in München wurden aber auch klar die Probleme bei Nfon angesprochen. Mit Jennifer Fritsch als Head of Sales Germany möchte der Cloud-TK-Anbieter wieder näher an den Channel rücken.



Nfon will raus aus dem "Transformationsjahr"

2024 war sicherlich kein gutes Jahr für den Channel. 2025 stehen die Zeichen aber wieder auf grün: Viele Kunden werden da ihre - bisher verschobenen - Projekte tatsächlich auch durchführen müssen. Nicht verschieben lässt sich zum Beispiel der Umstieg auf Windows 11, denn der Support für Windows 10 endet im Oktober 2025. Gut, dass der Distributor Wortmann den Channel dabei mit attraktiven Angeboten unterstützt. Bis Ende 2024 gibt es - auf ausgewählte Produkte - Rabatte von bis zu 50 Prozent.



Wortmann unterstützt Windows-11-Umstieg mit Bundle-Aktionen

Sollte die IT-Konjunktur 2025 wieder anspringen, muss natürlich wieder mehr gearbeitet werden. Vielerorts wird ohnehin über die mangelnde Bereitschaft zur Mehrarbeit geklagt. Was passiert, wenn man auch noch bei der Arbeitszeiterfassung mogelt, hat mein Kollege Peter Marwan in seiner lesenswerten Analyse eines viel beachteten Urteils des Arbeitsgerichts Köln beschrieben. So darf man auch Betriebsratsmitglieder fristlos entlassen, wenn sie ihre Arbeitszeit nicht ganz genau erfassen.



Fristlose Kündigung trotz Betriebsratsamt

Wir bei ChannelPartner haben Überstunden und Extrameilen nie gescheut und so können wir mit Stolz unser 30-jähriges Jubiläum feiern - in der Nach-Weihnachtszeit am 23. Januar 2025. Im G.O.P. Varieté Theater München werden wir aber nicht nur 30 Jahre ChannelPartner Revue passieren lassen, sondern - wie jedes Jahr seit 1997 - auch die Channel-freundlichsten Hersteller und Distributoren auszeichnen. Die Ergebnisse beruhen auf einer Umfrage des Markforschungsunternehmens Context, das auch die Auswertung der Antworten für ChannelPartner vorgenommen hat. Damit ist das die einzige unabhängige Markterhebung im deutschen Channel.



Wer am 23. Januar erfahren möchte, wie es mit dem Channel 2025 weiter geht und dabei auch noch neue Kontakte knüpfen und bestehende Partnerschaften vertiefen möchte, der sollte sich hier für dieses Event anmelden.

Davor kommt aber erst die "stade Zeit". Das gesamte ChannelPartner-Team wünscht Euch allen einen besinnlichen 1. Advent - bis spätestens am 23. Januar 2025 live in München!

Damit Ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was wöchentlich im Channel und der gesamten Branche wichtig war, könnt Ihr Euch wöchentlich per Mail oder über LinkedIn an unseren Wochenrückblick erinnern lassen. Dafür müsst Ihr hier das Kästchen "Wochenrückblick" anklicken oder den Rückblick unter LinkedIn abonnieren.