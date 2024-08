channelpartner.de: Herr Birk, was genau erhoffen Sie sich durch die Aufnahme der Fernao Group in den Vinci Energies-Konzern?

Nico Birk, Managing Director Fernao Group: Wir stehen vor einem spannenden nächsten Schritt: Die Integration in den Vinci Energies-Konzern bietet uns die Möglichkeit, unsere Fernao Group gemeinsam weiterzuentwickeln und unsere Vision fortzusetzen. Unser Ziel ist es, unser House of Experts (die Kompetenzen der Fernao Group) in die Partnerschaft einzubringen und zusammen mit Vinci Energies und deren Tochtergesellschaft Axians neue Maßstäbe zu setzen.

Die Synergien, die wir dadurch schaffen, ermöglichen es uns, Innovationen schneller voranzutreiben, umfassendere Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und neue Wachstumsfelder zu erschließen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die digitale Zukunft aktiv zu gestalten und nachhaltig zu sichern, getreu unserem Motto: “fernao. securing business.”

channelpartner.de: Welche Perspektiven ergeben sich dadurch für die Fernao-Mitarbeiter?

Nico Birk, Fernao Group: Die Übernahme durch Vinci Energies eröffnet unseren Mitarbeitenden nicht nur spannende neue Perspektiven, sondern auch die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung unserer Gruppe mitzuwirken. Teil eines multilokalen Netzwerks zu sein, bietet vielfältige Möglichkeiten für berufliche Weiterentwicklung und einen strategisch wichtigen Know-how-Austausch auf beiden Seiten.



Unsere Mitarbeitenden werden eine wichtige Rolle spielen, indem sie ihre Expertise in Bereichen wie Cyber Security & Defense, Business Security, Data & Analytics, Digital Infrastructure, Network Visibility, Cloud Platform, Digital Workplace und Business Applications einbringen. Diese Kombination schafft eine dynamische Arbeitsumgebung, in der Innovation und persönliche Weiterentwicklung gefördert werden.

channelpartner.de: Werden Sie und Ihre Mitarbeiter unter dem Dach von Vinci Energies/Axians neue Kunden und Branchen adressieren?

Nico Birk: Ja, unter dem Dach von Vinci Energies und Axians werden wir die Chance haben, neue Kunden und Branchen zu adressieren. Die Integration in das breite Netzwerk von Vinci Energies eröffnet uns den Zugang zu Märkten und Geschäftsfeldern, die wir bisher gar nicht oder nur mühsam in diesem Umfang erreichen konnten. Beispiele kommen nicht nur aus dem Axians-Netzwerk, sondern finden sich auch bei den Vinci Energies-Marken Actemium und Omexom.



Unsere Expertise in Schlüsselbereichen wie Cyber Security & Defense, Data & Analytics, und Cloud Platform wird es uns ermöglichen, unsere Lösungen in neuen Branchen und bei einer breiteren Kundschaft einzusetzen. Gleichzeitig werden wir unsere bestehenden Partnerschaften weiter ausbauen und vertiefen.

channelpartner.de: Werden sich Fernao-Mitarbeiter unter dem Dach von VINCI Energies/Axians neuen Geschäftsfeldern zuwenden? Wenn ja, welchen?

Nico Birk: Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich unsere Mitarbeitenden ergänzenden neuen Geschäftsfeldern zuwenden werden. Die IT, insbesondere der Bereich Cyber-Security, sowie die Regulatorik sind so schnelllebig, dass wir nicht stehenbleiben werden. Durch die Zugehörigkeit zu Vinci Energies und Axians haben wir Zugang zu einer Vielzahl von Technologie- und Infrastrukturprojekten, die unser bisheriges Portfolio fordern und fördern. Unsere Teams werden ihre Expertise in Bereichen weiterentwickeln und neue Wege finden, um die digitale Zukunft aktiv mitzugestalten.

channelpartner.de: Werden neue Technologie-Anbieter als Partner dazukommen? Wenn ja, aus welchen Bereichen?

Nico Birk: Wir sind mit den führenden Technologiepartnern Palo Alto, Fortinet, Tenable, Splunk, Cribl, SentinelOne und Arista bereits gut aufgestellt, sehen jedoch großes Potenzial darin, durch die Zusammenarbeit mit Vinci Energies zusätzliche Synergien zu schaffen. Wir werden unser Partnernetzwerk bestimmt an der ein oder anderen Stelle weiter auszubauen, um beispielsweise maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Branchen zu entwickeln. Dies jedoch mit dem gewohnten Qualitätsanspruch, also Qualität vor Masse.



channelpartner.de: Welche Rolle werden Sie künftig bei Vinci Energies spielen?

Nico Birk: Die Fernao Group wird eine wichtige Rolle bei der Erweiterung des Business- und Cyber Security-Portfolios von Axians spielen. Unsere Aufgabe wird es sein, unsere Expertise in der Absicherung digitaler Infrastrukturen und der Entwicklung von Sicherheitslösungen für die digitale Transformation einzubringen. Ziel ist es, gemeinsam mit Axians maßgeschneiderte und hochmoderne Lösungen zu entwickeln, die den wachsenden Anforderungen an Sicherheit und Effizienz in der digitalen Welt gerecht werden.



Als integraler Bestandteil von Vinci Energies und Axians werden wir weiterhin als vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden agieren und neue Impulse in die multilokale Strategie von Vinci Energies einbringen, während wir unsere Vision “fernao. securing business.” auch zukünftig verwirklichen.

channelpartner.de: Welchen Umsatz hat die Fernao Group 2023 in Deutschland erzielt?

Nico Birk: 2023 erzielte die Fernao Gruppe 240 Millionen Euro Umsatz insgesamt - davon 155 Millionen in Deutschland und 85 Millionen in der Schweiz.

channelpartner.de: Auf welchen Zeitraum beziehen sich die hier erwähnten 260 Millionen Euro Umsatz der Fernao Group 2024?

Nico Birk: Auf das Budget des laufenden Geschäftsjahres 2024.



