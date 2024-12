Adesso erhielt den "AWS Digital Sovereignty Competency Status". Damit ist der Dortmunder IT-Dienstleister einer der wenigen AWS-Partner mit dieser Kompetenz. Denn mit dem "Digital Sovereignty Competency Status" zeichnet AWS nur die Partner aus, die ihren Kunden nachweislich helfen, deren Anforderungen an digitale Souveränität zu erfüllen - natürlich unter Zuhilfenahme von AWS-Technologien.

Laut AWS hat Adesso bereits in erfolgreich durchgeführten Projekten nachgewiesen, dass Kunden im Anschluss an diese Projekte die Hoheit und Kontrolle über ihre Daten und Infrastrukturen im digitalen Umfeld behalten. Das heißt, diese AWS-Kunden wissen im Anschluss ganz genau, wo sich ihre Daten befinden, und wer darauf Zugriff hat. Auch bei Ausfall von Hardware gehen diese Daten nicht verloren, die vom Gesetzgeber vorgegebenen regulatorischen Vorgaben an Datenschutz und Datensicherheit werden ebenfalls erfüllt, heißt es von Adesso und AWS unisono.

"Wir freuen uns sehr, dass AWS unsere besonderen Stärken und Kompetenzen im Bereich der digitalen Souveränität würdigt", sagt Alwin Penner, Global Head of Cloud bei Adesso. "Unsere Teams haben in zahlreichen Kundenprojekten gezeigt, dass sie mithilfe der AWS-Services die Anforderungen an Datenschutz und Souveränität in der Cloud erfolgreich adressieren können", so der Manager.

Gleich zwei Auszeichnungen von AWS erhielt in Las Vegas SoftwareOne. Zum einen bekam der weltweit tätiger Schweizer IT-Dienstleister den gleichen Partnerstatus wie Adessso, nämlich den "Digital Sovereignty Competency Status".

Zum anderen wurde SoftwareOne als "Global Non-Profit Organisation (NPO) Consulting Partner of the Year" von AWS ausgezeichnet. Dieser Preis geht üblicherweise an die AWS-Partner, die gemeinnützige Organisation mit AWS-Technologie am besten unterstützen. Im Falle von SoftwareOne war es ein Projekt bei Worldreader, einer global agierenden gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Kinder mindestens 25 Bücher pro Jahr lesen. Dabei hat der Schweizer IT-Dienstleister mit der KI-Technologie von AWS experimentiert, um mit unterschiedlichen Aktivitäten Kinder zu ermutigen, mehr Bücher zu lesen.

Florian Schulz, Global Public Sector Leader bei SoftwareOne, freut sich sehr über die Auszeichnung als AWS Global Non-Profit Consulting Partner of the Year 2024: "Dieser Awarrd unterstreicht unser Engagement und unseren Fokus auf den gemeinnützigen Sektor." Hier verweist der Manager auch das Projekt auf Worldreader: "Mit Hilfe der generativen KI-Technologien von AWS ist es uns gelungen das Leserengagement zu erhöhen und jungen Lesern zu helfen, ein soziales Bewusstsein zu entwickeln."



