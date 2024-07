OneSpan wurde bereits 1984 gegründet und gehört damit zu den Branchenveteranen. Das Unternehmen bietet aktuell Lösungen für Sicherheit, Identität (Authentifizierung), elektronische Signaturen und digitale Arbeitsabläufe an. Es hat sich damit bislang bei zahlreichen sehr großen Unternehmen gut positioniert - unter anderem bei 60 Prozent der 100 weltweit größten Banken.

Im Bankenland Schweiz setzt OneSpan schon länger auf Boll Engineering als Distributionspartner. Jetzt wurde diese Vereinbarung auf Deutschland und Österreich ausgeweitet. Boll hat nun die Distributionsrechte für das gesamte Produkt- und Lösungsangebot von OneSpan im DACH-Raum.

Einige Partner hat OneSpan zum Beispiel in Deustchland schon. Dazu zählen unter anderem Bechtle, die zur TechniData-Gruppe gehörende BWG Informationssysteme, dem in Köln und Dortmund ansässigen Secuerity-Spezialisten Concentrade, das Systemhaus Mawoh aus dem Raum München sowie die in der Schweiz und Süddeutschland mit Niederlassung vertretene Puetz Consulting.

Für Marco Henkel, Channel Director DACH von OneSpan, hat diese Vereinbarung eine strategische Bedeutung: "Der etablierte Trusted-Advisor-Distributor Boll hat in der Schweiz seit Jahren bewiesen, ein engagierter, kompetenter, kundenorientierter und verlässlicher Partner zu sein. Er überzeugt durch ein breit abgestütztes Know-how und eine Vielzahl an professionellen Services. Vor diesem Hintergrund wollen wir unsere Aktivitäten in Deutschland und Österreich gezielt gemeinsam mit Boll ausbauen und dabei am beeindruckenden Schweizer Erfolg anknüpfen."

DACH-Strategie von Boll kommt voran

Joachim Walter, Geschäftsführer von Boll Europe, sieht in der Vertragserweiterung großes Potenzial: Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum weiteren Erfolg unserer Channel-Partner im gesamten DACH-Raum", sagt Walter.

Für Boll ist der Vertrag mit OneSpan ein weiterer Erfolg bei seiner Expansion in der DACH-Region. Frühere Schritte dazu waren ein DACH-weiter Vertrag mit Cyolo, einem OT-Security-Spezialisten, die Ausweitung des Vertrags mit Netskope auf Deutschland und des Vertrags mit Palao Alto Networks auf Österreich sowie ein Vertrag mit Varonis für die gesamte DACH-Region. Letzterer hat offenbar gut eingeschlagen: Varonis zeichnete die Schweizer eben als "Distributionspartner des Jahres 2023" aus.

