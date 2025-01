Nachdem die Marke CompTIA samt derem Schulungs- und Zertifizierungsgeschäft bereits Anfang November 2023 an die Investoren H.I.G. Capital und Thoma Bravo veräußert wurde, blieb nur noch die Channel-Community der Computing Technology Industry Association als gemeinnützige Organisation übrig. Um mit ihrer alten Bezeichnung nicht mehr mit der nun gewinnorientiert agierenden-CompTIA in Konflikt zu geraten, wurde CompTIAs Channel-Community in GTIA, Global Technology Industry Association, umbenannt.

Damit vertritt nun GTIA als herstellerunabhängige Non-Profit-Organisation die ex-CompTIA-Community, zu der sowohl Managed Service Provider (MSP), Systemintegratoren, Technologieanbieter und Distributoren gehören, das sind weltweit über 2.000 Unternehmen. In der DACH-Region finden sich darunter anderem der IT-Dienstleiter-Verbund Synaxon sowie Systemhäuser wie Accompio oder Niteflite.

Der Verkauf der Marke CompTIA hat GTIA nun ein beträchtliches Stiftungskapital eingebracht, dessen Ausschüttungen die Betriebskosten der GTIA auf unbestimmte Zeit decken sollen. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge bleibe moderat. Auch die gut besuchten Community-Treffen sollen weiterhin stattfinden.

Die GTIA-Leitung verbleibt in den Händen des bestehenden Vorstands: Chief Operating Officer (COO) ist weiterhin Kelly Ricker und Chief Community Officer (CCO) MJ Shoer. Die Suche nach dem Chief Executiv Officer (CEO) läuft noch. Diese Aufgabe obliegt nun dem GTIA Board of Directors unter der Führung von Tracy Pound.

"Unser neuer Name zeigt, woher wir kommen, und repräsentiert besser, wer wir sind und für welche Mitglieder wir arbeiten, nämlich für Unternehmen, deren Technologie die Weltwirtschaft in Schwung hält. Das bringt unseren Auftrag auf den Punkt", sagt MJ Shoer, Chief Community Officer (CCO) bei GTIA. "Wir ein breit aufgestellter Verband, den das Verständnis für Technologie auszeichnet und der sich auf den IT-Channel konzentriert. Global denken, lokal handeln lautet die Maxime", so der Community-Chef weiter.

An der Leitung der DACH-Organisation von GTIA soll wohl alles beim Alten bleiben.



Mehr zum Thema:



4. CompTIA DACH-Community-Treff (Oktober 2024)

3. CompTIA DACH-Community-Treff (März 2024)

2. CompTIA DACH-Community-Treff (November 2023)