eBay hat im Rahmen seines Sommer-Update 2024 wieder wichtige Neuerungen für gewerbliche Verkäufer und Verkäuferinnen angekündigt. Dazu zählen zum einen News zu den Themen Anzeigen und Sichtbarkeit. So hat eBay sein Angebot für Werbekampagnen komplett überarbeitet und den Zugang zu seinen Werbeformaten deutlich vereinfacht. Gleichzeitig wurden alle Tools technisch so optimiert, dass noch mehr Daten und Steuerungsmöglichkeiten für die Kampagnenerstellung und -optimierung zur Verfügung stehen. Im Ergebnis will eBay ein vereinheitlichtes Portfolio an verbesserten Werbelösungen bieten, mit dem gewerbliche Händler, Händlerinnen und Marken künftig noch einfacher und effizienter die Sichtbarkeit ihrer Angebote erhöhen und ihre Umsätze bei eBay.de ankurbeln können. Im Mittelpunkt der Neuerungen steht das neue Advertising-Cockpit, mit dem Werben bei eBay noch intuitiver und in einem höheren Maße datenoptimiert sein soll.

Daneben hat eBay auch eine Reihe von Tools überarbeitet, die für den Alltag der Seller wichtig sind. So wurde das Nachrichten-System auch in der Desktop-Version upgedated. Das neue Nachrichten-System soll die Vertrautheit und Einfachheit moderner Messaging-Apps bieten. Verbesserungen der Suchfunktion sollen zudem helfen, schnell zu finden, wonach die Händler und Händlerinnen in ihren Nachrichten suchen. Weiter hat eBay den Marketing-Tab im Verkäufer-Cockpit Pro neu gestaltet und Marketing-Tools & Insights integriert. Außerdem können eBay-Seller, die wissen möchten, wie sich Artikel wie ihre bisher verkauft haben, das Tool "Produktrecherche" (ehemals Terapeak) ab sofort auch auf ihrem Smartphone oder Tablet nutzen.

Neuigkeiten bei den Versandservices

Ein weiterer Schwerpunkt im aktuellen eBay Update betrifft das Thema Warenversand. So können Händler und Händlerinnen ab sofort für ihre eBay-Rücksendungen die individuellen Versandpreise nutzen, die sie mit DHL ausgehandelt haben. Außerdem profitieren die Seller beim Kauf von Internetmarken der Deutschen Post mit Matrixcode bei eBay von den Vorteilen des eBay-Verkäuferschutzes. Ebenfalls neu ist, dass eBay-Verkäufer und -Verkäuferinnen über den neuen Schnittstellen-Concierge ihre Shopsysteme und andere Drittanbieter-Tools jetzt nahtlos mit eBay Fulfillment by Orange Connex verknüpfen. Dazu zählen beispielsweise Tools von Anbietern wie Speed4trade, Tradebyte, xentral etc. Dies hilft beim Ausbau einer Multi-Channel-Strategie. Für DHL-Sendungen über eBay Fulfillment by Orange Connex steht künftig eine kostenfreie Adressprüfung zur Verfügung. Dieser Prozess wird automatisch über eine DHL-Anbindung verlaufen. Schließlich hat eBay auch den Prozesses bei der Option "Abholung" verbessert: Falls Käufer und Käuferinnen den bestellten Artikel nicht abholen können oder diesen vor Ort nicht mehr haben möchten, können diese den Kauf nun innerhalb von 30 Tagen nach Zahlung oder vor Bestätigung der Abholung abbrechen. Seller erhalten daraufhin eine Anfrage, die angenommen oder abgelehnt werden kann. Wird sie angenommen, wird der Artikel automatisch wiedereingestellt.

Eine spannende Neuerung ist die Einführung eines Werkstatt-Service für den Einbau von Autoteilen, die auf eBay gekauft werden. Zukünftig haben Käufer und Käuferinnen mit dem eBay Werkstatt-Service die Möglichkeit, nicht nur Autoteile bei eBay zu kaufen, sondern gleichzeitig über eBay einen Termin in einer nahegelegenen Werkstatt für den Einbau zu buchen und auch schon zu bezahlen. Der gekaufte Artikel wird dann direkt zur Werkstatt geschickt und dort am gebuchten Termin eingebaut. Seller von Autoteilen können mit dem eBay Werkstatt-Service die Attraktivität ihrer Angebote erhöhen und neue Käufergruppen erschließen. Händler und Händlerinnen, die Artikelmerkmale ihrer Angebote in den für den eBay Werkstatt-Service in Frage kommenden Kategorien pflegen, gewinnen so die neue Kundengruppe für sich.

"Händler können leichter Kaufanreize setzen"

Andreas Häntsch, der für den gewerblichen Handel bei eBay Deutschland verantwortlich ist und derzeit im Rahmen einer Event-Serie im direkten Austausch mit den Händlern und Händlerinnen ist, hebt den Einfluss der Neuerungen auf ihre Arbeit hervor: "Diesen Sommer präsentieren wir wieder spannende Neuigkeiten für unsere gewerblichen Verkäufer und Verkäuferinnen, die darauf abzielen, ihr Geschäft bei eBay weiter zu stärken. Unter anderem werden wir weitere Verbesserungen im Verkäufer-Cockpit Pro einführen, die es den Händlern und Händlerinnen besonders leicht machen, neue Kaufanreize zu schaffen. Zusätzlich bieten wir praktische Tools wie die Produktrecherche über die eBay-App sowie ein aktualisiertes Nachrichten-System in der Desktop-Version an, um die Kommunikation mit Käufern und Käuferinnen effektiver zu gestalten." Weitere Details zu den Neuigkeiten gibt es hier.