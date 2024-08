Anfangs wurde der Online-Marktplatz von MediaMarktSaturn bisweilen als reines Alibi-Projekt des Retailers belächelt. Doch wie die jüngsten Geschäftszahlen zeigten, ist das Marketplace-Geschäft für das Unternehmen zu einem ernstzunehmenden Faktor geworden: Zum dritten Quartal 2023/24 hat sich der Gross Merchandise Value (GMV) von MediaMarktSaturn im Vergleich zum Vorjahresquartal mehr als verdoppelt und es sind inzwischen mehr als 1,6 Millionen Produkte von rund 1.470 Verkäufern auf der Plattform verfügbar. Ziel ist es nun, die Marke von 750 Millionen Euro GMV bis 2025/26 zu erreichen.

Der Geschäftsführer des MediaMarktSaturn Marketplace, Christian Kollesch, skizzierte nun, mit welcher Strategie der Retailer das ambitionierte Ziel erreichen will. Zum einen geht es dabei um die europaweite Implementierung des Online-Marktplatzes. Seit dem Roll out im Juli in Italien ist MediaMarktSaturn inzwischen mit Deutschland, Österreich, Spanien, Niederlande in fünf Ländern mit dem Marketplace vertreten. Zudem soll das von Drittanbietern gelistete Produktportfolio weiter ausgebaut werden. Doch nicht nur die Skalierung soll den Online-Marktplatz des Retailers vorantreiben, sondern auch dessen Einbettung in die umfassende strategische Aufstellung, wie Kollesch nun klarmachte.

Stationäre Flächen und Refurbished-Angebote für Marktplatzhändler

Eine der mit der mit dem Marketplace-Geschäft korrespondieren Initiativen ist dabei die Untervermietung von stationären Flächen an Drittunternehmen, wie sie MediaMarktSaturn seit Ende 2023 pilotiert. Wie Christian Kollesch erklärte, will der Retailer seine Space-as-a-Service-Angebote weiter ausbauen - mit einem Schwerpunkt auf Marketplace-Verkäufern. In Deutschland, Spanien und den Niederlanden wurden bereits erste Flächen in stationären Märkten von Marketplace-Verkäufern gemietet, um dort ihre Produkte live vor Ort zu präsentieren. Dieses Angebot ermöglicht es Verkäufern, auf das breite Netzwerk des Unternehmens mit über 1.000 Märkten zurückzugreifen und ihre Produkte einem breiten Publikum auf den sogenannten "Experience Zones" zu präsentieren. Kundinnen und Kunden können somit künftig auch Marketplace-Produkte vor Ort in ihrem Markt erleben und testen sowie von einer noch vielfältigeren Produktauswahl profitieren.

Ein weiterer Schwerpunkt, bei dem MediaMarktSaturn stark auf Marketplace-Händler setzt, ist das Refurbished-Geschäft. Das Sortiment für wiederaufbereitete Produkte wurde gerade mit der Einführung eines neuen User-Experience-Designs in den Onlineshops von MediaMarkt und Saturn nochmals verbessert. Das Re-Design soll Kundinnen und Kunden ein klareres, intuitiveres Shoppingerlebnis und zugleich Zugang zu einer noch größeren Auswahl an Refurbished Produkten von Marketplace-Verkäufern bieten. Die Produkte werden nun je nach Verfügbarkeit in drei leicht verständliche Qualitätszustände eingeteilt: "Exzellent", "Sehr gut" und "Gut". Diese Bewertungen basieren vor allem auf äußere Gebrauchsspuren und Batterielebensdauer der Geräte und garantieren eine volle Funktionsfähigkeit. Bei entsprechend verfügbaren Produkten erhalten Kundinnen und Kunden nun direkt in der Produktdetailseite des Neugeräts alternative Refurbished-Angebote aus dem Marketplace. Und auch im stationären Markt erhält das Thema Refurbished größere Aufmerksamkeit: Im Mai eröffnete in Tübingen, Deutschland, ein Pop-up Store zum Thema Nachhaltigkeit, mit dem das Unternehmen erstmals auch fokussiert die Themen Marketplace, nachhaltige Produktpalette und Refurbishment auf die stationäre Verkaufsfläche bringt.

Finanzierungsservice auch für Marketplace-Produkte

Abgerundet wird das Marktplatzangebot von MediaMarktSaturn laut Christian Kollesch durch die Finanzierungsservices des Retailers. Ende Juli habe das Unternehmen den bei den Kunden beliebten Finanzierungs-Service auch für Marketplace-Produkte in Deutschland eingeführt und werde dies auch in die weiteren Länder ausrollen. Kundinnen und Kunden profitierten damit von einer weiteren Zahlungsoption im Marketplace, die es ermögliche, individuelle Finanzierungspläne zu erstellen und größere Anschaffungen ohne sofortige vollständige Zahlung zu realisieren. Marketplace-Verkäufer könnten auf eine bei MediaMarktSaturn etablierte Finanzierungsmöglichkeit zurückgreifen und die Attraktivität ihrer Angebote und das Verkaufspotenzial weiter steigern.

Der Marketplace-Chef ist sich sicher: "Mit der Integration von Space-as-a-Service-Angeboten im stationären Markt, dem Finanzierungs-Service für Marketplace-Produkte und der Erweiterung unserer Refurbished-Angebote machen wir unseren Marketplace noch attraktiver - für Kunden und Partner gleichermaßen. Mit dem Ausbau neuer Verticals beispielsweise im DYI-, Sport- und Gesundheitsbereich wollen wir nachhaltig neue Zielgruppen gewinnen und zudem wird der Roll out des Marketplace in drei weitere Länder im nächsten Kalenderjahr ein starker Wachstumstreiber sein, um unsere ausgegebenen Ziele bis 2025/26 zu erreichen", erklärt Christian Kollesch.