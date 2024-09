Nach 30 Jahren scheidet damit Lars Landwehrkamp, Firmengründer und langjähriger CEO von All for One, wie geplant aus dem Unternehmen aus. Er hat den IT-Dienstleister zu einem der bedeutendsten SAP-Partner Europas geführt. In seine Regentschaft fällt auch die Übernahme der Steeb Anwendungssysteme GmbH Ende 2011.

Und Landwehrkamp hat langfristig seine Nachfolge geplant: Im März 2021 rückte Michael Zitz in den Vorstand der All for One Group SE (ChannelPartner berichtete). Als Co-CEO baute er gemeinsam mit Landwehrkamp das Unternehmen zu einem führenden, internationalen IT-, Consulting- und Service-Provider rund um SAP-Dienstleistungen aus. So gut präpariert, kann Zitz zum 1. Oktober 2024 die Position des CEOs und Vorstandssprechers der Gruppe übernehmen.

Der Österreicher ist Mitgründer der heutigen All for One Customer Experience GmbH, die seit 2016 zur Gruppe gehört. Zitz gilt als ausgewiesener Experte für Cloud Computing und Kundenfokussierung. Nun freut er sich auf die neue Herausforderung: "Das ist ein großartiges Unternehmen mit großartigen Menschen. 'Turning technology into business success" - das treibt uns an, und das zählt bei unseren Kunden". Der 44-Jährige möchte die "Erfolgsgeschichte von All for One weiterschreiben."

Der scheidende CEO Lars Landwehrkamp blickt "happy" auf "30 spannende Jahre" bei All for One: "Das Unternehmen hat mich in all den Jahren geprägt - und umgekehrt. Dabei gab es für mich bei all den Herausforderungen, Veränderungen und Entscheidungen, stets ein Fundament, auf dem alles steht: die Kultur im Umgang mit Kunden und Mitarbeitenden", so Landwehrkamp. "Gleich zu Beginn meiner Zusammenarbeit mit Michael konnte ich feststellen, dass wir das gleiche Wertesystem teilen, dass Unternehmens- und Führungskultur auch für Michael eine äußerst zentrale Rolle einnehmen. Ich trete also mit dem sicheren Gefühl ab, All for One nicht nur in fähige, sondern in ebenso empathische Hände zu geben."

Josef Blazicek, Vorsitzender des All for One-Aufsichtsrats bedankt sich bei Landwehrkamp: "Seine unternehmerische Erfolgsgeschichte ist beeindruckend. Er war Vordenker, Lenker und Macher in einer Person - von Beginn an bis heute. Mit seinem Ausscheiden als Vorstandssprechers geht eine Ära zu Ende. Landwehrkamp hat nicht nur die All for One zu dem gemacht, was sie heute ist, sondern das Unternehmen auch kulturell mit seiner unvergleichlichen Persönlichkeit nachhaltig geprägt", so Blazicek weiter.

Und der Aufsichtsratsvorsitzender ist sich sicher, mit Michael Zitz genau den richtigen Nachfolger von Landwehrkamp gefunden zu haben: "Mit seiner Cloud- und SAP-Expertise bringt er exakt die Fähigkeiten mit, die wir brauchen, um die Cloud-Transformation und die komplexen Herausforderungen in den Märkten zu meistern. Michael wird die Entwicklung unserer Gruppe zu einem internationalen, Cloud- und KI-zentrierten Beratungs- und Serviceunternehmen konsequent weiter vorantreiben."

Die All for One Group beschäftigt knapp 3.000 Mitarbeiter, zu den Kunden des IT-Dienstleisters zählen Global Player, Hidden Champions und Weltmarktführer, insgesamt 4.000 mittelständische Kunden in DACH und Polen. Im Geschäftsjahr 2022/2023 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 488 Millionen Euro, davon 383 Millionen in Deutschland.



