Das 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt aktuell rund 500 Mitarbeiter. Bei Kunden aus dem Retail, dem Gesundheitswesen, der Finanz- und IT-Security-Branche, aber auch im Automobil- und Maschinenbau sowie bei Energieversorgern hat sich die Samhammer AG einen guten Ruf erworben - als Anbieterin von automatisierten Kundendialogsystemen.

Hierfür hat die oberpfälzische Firma eine eigene Software "Metis" entwickelt. Diese bildet den technologischen Kern des eigenen Service-Assistenten. Hier nutzt Samhammer AG die Cloud-Services von OpenAI, insbesondere das Large Language Model (LLM) von ChatGPT. Damit kann Metis Kundenanfragen KI-basiert kostengünstig beantworten. Mit Technologien der "Künstlichen Intelligenz" (KI) beschäftigt sich die Samhammer AG bereits seit 2012 und gilt daher in der Brachen zurecht als KI-Pionier.

Dies hat sich bis zu Primepulse herumgesprochen, so das der Münchner Finanzinvestor zum 1. August 2024 die Mehrheit an der Samhammer AG erwarb. Primepulse-Gründer und -CEO Klaus Weinmann erklärt diese Transaktion: "Mit Samhammer heißen wir ein etabliertes KI-Unternehmen im deutschen Markt in unserem IT-Portfolio herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind bereit, mit unserem Zugang zur IT-Branche die Expansion dieses Unternehmens voranzubringen."

Samhammer-CEO Thomas Hellerich, freut sich sehr, mit Primepulse einen unternehmerisch agierenden Partner an seiner Seite zu haben: "Sie unterstützen unsere Vision, europaweit führender Anbieter für KI-unterstützte Dienste zu werden. Gemeinsam sind wir in der Lage, die KI-Transformation im Mittelstand maßgeblich zu gestalten."

