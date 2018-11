Die Datenlawine rollt und Unternehmen stehen vor der Herausforderung, immer mehr Daten zu speichern und zu verarbeiten. Traditionelle starre Storage-Systeme werden mit dieser Herausforderung nicht mehr fertig. Glücklicherweise gibt es heute moderne Technologien, die erheblich besser skalieren, schneller und leistungsfähiger sind. Das Management aktueller Storage-Angebote ist einfach und flexibel.

All-Flash und Hyperkonvergenz machen das Rennen

All-Flash und hybride Arrays, konvergente und hyperkonvergente Infrastrukturen sind die neuen Trends bei Storage. Unified Arrays vereinen die Vorzüge von Network Attached Storage (NAS) und Storage Area Networks (SAN). Für Systemhäuser stellt sich damit die Aufgabe, die Anwender darüber zu informieren, wie sehr sich die Storage-Landschaft in den letzten Jahren gewandelt hat und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Die Erfahrung aus den 525 bewerteten Projekten zeigt die Vielfältigkeit des Storage-Marktes. Anbieter wie Dell EMC, NetApp, HPE und IBM sind alle vertreten. Eine große Zahl an Projekten beschäftigt sich mit der Storagevirtualisierung VMware vSAN oder Software defined Storage. Hyperkonvergente Infrastrukturen sind ein wichtiges Thema. Die Krone als bestes Systemhaus im Bereich Storage sichert sich Elanity mit einer glatten 1,00. IT-Haus und SVA liegen knapp dahinter mit ebenfalls ausgezeichneten Werten.

Gesamt-Ranking „Beste Systemhäuser im Bereich Storage-Lösungen“

Skala nach dem Schulnotenprinzip: Note 1 = sehr gut, bis Note 6 = ungenügend

Rang Unternehmen Bewertung 1 Elanity 1,00 2 IT-HAUS 1,18 3 SVA System Vertrieb Alexander 1,21 4 DextraData 1,23 5 InterConnect 1,26 6 MR Datentechnik 1,28 6 Proact** 1,28 8 pdv-systeme Sachsen 1,30 9 IT-On.NET 1,50 10 Axians (ehem. Fritz & Macziol, Crocodial) 1,53 11 PROFI Engineering 1,56 12 ACP IT Solutions 1,65 12 Controlware 1,65 14 Cancom 1,79 15 Bechtle 2,33 Durchschnittsnote gesamt 1,55

*) Axians: umfasst ATHOS Unternehmensberatung GmbH, Axians eWaste GmbH, Axians GA Netztechnik GmbH, Axians IKVS GmbH, Axians Industrial Applications & Services GmbH, Axians Infoma GmbH, Axians IT Security GmbH, Axians IT Solutions GmbH, Axians NEO Solutions & Technology GmbH, Axians Networks & Solutions GmbH, Duality Beratungs-GmbH, petersen + co GmbH

Quelle: Computerwoche 07/2018

