Das neue Jahr ist schon wieder einen Monat alt und hat mächtig an Fahrt aufgenommen. Wir kommen hier in der ChannelPartner-Redaktion kaum hinterher, alle Ereignisse für Euch kompakt und kompetent aufzubereiten. Was diese Woche aber auffällt: Leider gehen auch Abzocker, Gauner und Betrüger mit viel Schwung ins neue Jahr. Die Betrugsmaschen werden immer raffinierter und es sind längst nicht mehr nur die Internet-unerfahrenen Nutzer, die auf die fiesen Maschen hereinfallen. Wie hat einst die Erste Allgemeine Verunsicherung gesungen: "Das Böse ist immer und überall!" Daher heißt es für Euch im privaten als auch im beruflichen Umfeld: wachsam bleiben!

So sind wieder vermehrt Schreiben, die Gebühren für eine Eintragung im Handelsregister fordern, im Umlauf, wie meine Kollege Peter Marwan recherchiert hat. Das war aber nicht die einzige Warnung, die wir diese Woche veröffentlicht haben: Mit falschen QR-Codes werden Autofahrer in die Kostenfalle gelockt. In einer aktuellen Phishing-Attacke wird das Steuerportal elster.de missbraucht und eine altbekannte Firma versucht es wieder mit Rundfunkgebühren-Abzocke:

https://www.channelpartner.de/a/betrug-mit-handelsregistereintragungen-nimmt-zu,3619327

https://www.channelpartner.de/a/steuerportal-elster-fuer-angriffe-missbraucht,3619310

https://www.channelpartner.de/a/polizei-warnt-vor-gefaelschten-qr-codes-an-parkautomaten,3750570

https://www.channelpartner.de/a/abzocke-mit-rundfunkbeitragsservice,3619334

Abgezockt fühlt sich auch Udo Böttcher, der Gründer des Jenaer Büro- und Elektronikversenders Böttcher AG. Sein bisheriger Aufsichtsrat Horst Jan Winter wurde von ihm mit Zuwendungen in Millionenhöhe unterstützt. Und der hat wiederum fast eine Million davon der AfD gespendet. Davon will Böttcher nichts gewusst haben, wie er in einem Statement, das ChannelPartner vorliegt, beteuert. Nun befürchtet er einen großen Image-Schaden für sein Unternehmen. Allerdings hegte er wohl durchaus Sympathien für die eine oder andere AfD-Position, wie zahlreiche Facebook-Posts aus den letzten Monaten vermuten ließen. Diese sind aber mittlerweile gelöscht:

https://www.channelpartner.de/a/boettcher-will-geld-vom-afd-spender-zurueck,3619330

Der Jahresanfang scheint auch ein beliebter Zeitpunkt für die Ankündigung von Unternehmensaufkäufen, Übernahmen und Zusammenschlüssen zu sein. So will QBS Software den VAD Prianto übernehmen. Dies ist bereits die vierzehnte Transaktion von QBS in den letzten sechs Jahren - für den Marktplatzbetreiber wohl aber die wichtigste, wie unser Autor Ronald Wiltscheck schreibt:

https://www.channelpartner.de/a/qbs-kauft-prianto,3619331

Auch Elovade, die Älteren werden den VAD noch unter dem Namen Ebertlang kennen, ist auf Expansionskurs: Mit der Übernahme von Avangate werden die Wetzlarer zu einem der wichtigsten Player im italienischen VAD-Markt. Und das digitale Reisebüro TravelPerk übernimmt den Schweizer Softwarehersteller Yokoy. Auf der gemeinsam betriebenen SaaS-Plattform können Geschäftsreisen nun komplett digital gebucht und abgerechnet werden.

https://www.channelpartner.de/a/elovade-kauft-avangate,3619321

https://www.channelpartner.de/a/travelperk-akquiriert-yokoy,3619311

Auf wackeligeren Beinen steht jedoch die Akquisition von Juniper durch HPE. Die geplante Übernahme stößt beim US-Justizministerium auf Widerstand. Das ist unerwartet, denn eigentlich wollte die Trump-Administration bei Übernahmen großzügiger agieren als ihre Vorgänger:

https://www.channelpartner.de/a/hpe-und-juniper-kaempfen-um-zustimmung-zur-uebernahme,3619338

Kommen wir zu den Personen, die den Channel prägen oder geprägt haben: Unser Retail- und E-Tail-Experte Matthias Hell hat mit einem Rückkehrer in die IT-Branche gesprochen. Nach vier Jahren beim Ernährungs-Startup Organic Garden ist Home-of-Hardware-Gründer und Ex-Media-Saturn-Manager Martin Wild zurück. Als "Entrepreneur in Residence" will er Primepulse, die IT-Investmentgesellschaft der Cancom-Gründer um Klaus Weinmann unterstützen. Eine spannende Aufgabe für Wild:

https://www.channelpartner.de/a/martin-wild-ist-zurueck-in-der-it-branche,3619301

Edith Wittmann ist nicht mehr Partner-Chefin bei Microsoft. Das liegt aber nicht daran, dass sie in der Position einen schlechten Job gemacht hätte - im Gegenteil: Die Tatsache, dass Wittmann nun das Großkundengeschäft bei Microsoft Deutschland als Enterprise Commercial Lead verantworten wird und die Reaktionen aus dem Markt deuten darauf hin, dass die Konzernleitung mit der Performance der Managerin als Channel-Chefin durchaus zufrieden war:

https://www.channelpartner.de/a/edith-wittmann-nicht-mehr-partner-chefin-bei-microsoft,3619308

Oft sind ja Pressemitteilungen zu Personen und deren Positionen sehr verklausuliert und man muss schon viel zwischen den Zeilen lesen, um ein Gespür dafür zu bekommen, was hinter dem einen oder anderen Abgang steckt. Da macht Datagroup mit Sabine Laukemann eine positive Ausnahme: "Aufgrund einer aktuellen Pflegesituation in meiner Familie sehe ich mich derzeit in der Verantwortung, meinen Fokus stärker auf familiäre Belange zu legen", begründet Laukemann ihren Rücktritt aus dem Vorstand des IT-Dienstleisters und führt uns vor Augen, dass es auch noch Wichtigeres gibt, als die beruflichen Aufgaben. Ich finde, das hat unseren höchsten Respekt verdient! Wie sich die neue Datagroup-Führungsebene neu aufstellt, erfahr Ihr hier:

https://www.channelpartner.de/a/datagroup-vorstand-neu-besetzt,3619303

Bevor ich Euch alle ins Wochenende entlasse, möchte ich nochmals auf die Channel Excellence Awards zurückkommen. Das ist nun schon eine Woche her, aber wir sind überwältigt, welche Resonanz wir in den Sozialen Medien, insbesondere auf LinkedIn, bekommen haben! Und wir haben uns sehr gefreut, dass Ihr uns mit den Farbtupfern in ChannelPartner-Rot zu unserem 30jährigen Jubiläum gratuliert habt. Und für diejenigen, die nicht dabei sein konnten, haben wir einige Eindrücke des Abends zusammengefasst:

https://www.channelpartner.de/a/die-party-zu-den-channel-excellence-awards-2025,3619323

Kaum sind die Channel Excellence Awards über die Bühne, sind wir schon in der Vorbereitung der nächsten Veranstaltungen für Euch: Am 15. März 2025 suchen wir bei den inoffiziellen deutschen IT-Skimeisterschaften die besten Skifahrer und Snowboarder des Channels. Wer beim CP Race auf dem Pitztaler Gletscher dabei sein möchte, kann sich hier informieren:

https://www.channelpartner.de/a/skirennen-fuer-alle-wintersportfans-des-channels,3619220

Und am 8. und 9. April 2025 geht es dann nach Düsseldorf zu c.m.c. - Channel Meets Cloud. Wer sich jetzt schon zum Kongress anmeldet, kommt in Genuss eines besonderen Blind-Bird-Angebots: Mit dem Rabatt-Code "cmc2025-Blindbird" gibt es das Ticket für nur 149 anstelle von 299 Euro. Aber Ihr müsst schnell sein: Die Aktion gilt nur bis 4. Februar 2025!

https://events.channelpartner.de/channel-meets-cloud/

Damit Ihr auch in diesem Jahr immer auf dem Laufenden bleibt, was wöchentlich im Channel und der gesamten Branche wichtig war, könnt Ihr Euch wöchentlich per Mail oder über LinkedIn an unseren Wochenrückblick erinnern lassen. Dafür müsst Ihr nur unter https://www.channelpartner.de/p/newsletter,3799 das Kästchen "Wochenrückblick" anklicken oder den Rückblick unter https://www.linkedin.com/newsletters/7039622656249200641/ abonnieren.

Kommt gut in den Februar! Euer ChannelPartner-Team