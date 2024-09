"Na, wie war die IFA?", das wurde ich in den letzten Tagen häufiger gefragt. Ich kann das nicht pauschal beantworten. Was die Ausstellerzahl aus IT und Telekommunikation betrifft, ist mein Fazit eher durchwachsen. Die IFA könnte einige der großen IT-Konzerne als Zugpferde gut vertragen. Das Interesse ist durchaus vorhanden. Viele nutzen das Umfeld der IFA und sind irgendwo in Berlin präsent, andere sind im Vorfeld oder auch während der zu Pressekonferenzen und Fachgesprächen mit dem Handel auf dem Messegelände, aber ohne öffentlichen Ausstellungsbereich.

So komme ich zu meinem persönlichen Fazit: Für mich hat sich der Messebesuch gelohnt. Ich konnte viele Menschen aus dem Channel treffen und interessante Gespräche führen. Mit der IFA ist es wie mit einer guten Party: Man soll sich über die Gäste freuen, die kommen, und nicht über die ärgern, die fernbleiben! So hatte ich die Gelegenheit, mit Don McGuire, Chief Marketing Officer bei Qualcomm, über die Channel-Pläne mit der Snapdragon-X-Plattform zu sprechen. Das hat man nicht alle Tage!

Nach der Messe ist auch schon wieder vor dem Event: Am Montag starten wir mit unserem ChannelPartner Kongress in Düsseldorf. Meine Kollegin Regina Böckle hat mir einige Stichworte auf den Zettel geschrieben, warum sich der Besuch lohnt: Networking auf höchstem Niveau, zukunftssichere Management-Strategien, Managed Services als Wachstumsmotor, Cybersecurity & KI und die Cloud der Zukunft. Das sind nur einige Gründe, warum Ihr in Düsseldorf dabei sein solltet. Einen Punkt möchte ich noch hinzufügen: Ihr habt am 16. und 17. September die Gelegenheit, das komplette ChannelPartner-Team vor Ort zu treffen. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich freuen uns schon sehr auf den Austausch mit Euch! Und falls Ihr noch kurzentschlossene Mitglieder aus Eurem persönlichen IT-Dienstleister-Netzwerk mit auf die Fahrt nach Düsseldorf nehmen wollt: Wir gewähren 40 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis mit dem Rabatt-Code "cpk24-friend" (am Ende der Registrierung eingeben).

Neben den aufgeführten Gründen fällt mir noch ein weiterer ein: Beim ChannelPartner Kongress gibt es eine absolute Weltpremiere: Der deutsche Server-Anbieter Thomas-Krenn und die Hochtief PPP Solutions aus Essen haben diese Woche die Gründung des Joint Ventures Yorizon bekannt gegeben. Thomas-Krenn und Hochtief PPP Solutions wollen zusammen nachhaltige Cloud-Rechenzentren aufbauen, wie unser Cloud-Spezialist Peter Marwan berichtet. Details zur Zusammenarbeit mit Partnern will das taufrische Unternehmen dann auf dem CPK nennen:

Auch noch fast taufrisch ist der Wechsel des CEOs der Also Holding. Vor drei Monaten löste Wolfgang Krainz Gustavo Möller-Hergt ab, der dann den Posten des Verwaltungsratspräsidenten übernahm. Nun hat Krainz die deutsche Geschäftsleitung neu aufgestellt: Stefan Blome, Thorsten Sauerland und Markus Werner stehen ihm zur Seite. CCO Mike Rakowski wird im Also-Konzern künftig eine internationale Rolle einnehmen:

Zu einem weiteren Unternehmen mit Sitz in der Schweiz: Onliner und Retailer Galaxus gibt auch in Deutschland richtig Gas. Doch das kostet richtig viel Geld. So standen die Expansionspläne zur Disposition, wie unser Autor Matthias Hell erfahren hat. Nun hat die Migros-Führung entschieden, das Deutschlandgeschäft von Galaxus bis 2029 weiter zu finanzieren:

Etwas mehr Geld in der Tasche hätte auch gerne Computacenter. Unser Systemhausexperte Ronald Wiltscheck verfolgt genau die Zahlen der IT-Dienstleister und sieht auch bei Computacenter einen Umsatzrückgang. Die rückläufigen Erlöse reihen sich in die Liste der ähnlichen Nachrichten von Bechtle und Cancom ein. Offenbar schwächelt die deutsche Wirtschaft mittlerweile so stark, dass die Unternehmen auch ihre IT-Ausgaben reduzieren. Eine in der Tat beunruhigende Entwicklung, findet Ronald:

Nach einem Jahr im Amt hat Estos-Geschäftsführer Alexander Seyferth den UC-Spezialisten neu aufgestellt. Ihm habe die Ausrichtung des Unternehmens nicht so gefallen, hatte er sich geäußert. Was er damit gemeint hat und welche Veränderungen es gab und geben wird, hat er uns im ChannelPartner-Interview verraten:

Eine etwas dünnere Apple Watch, iPhones mit Kameraauslöser und AI-Funktionen, die zunächst nicht in der EU und nicht auf Deutsch verfügbar sein werden, das sind die wichtigsten Erkenntnisse vom Apple-Event in Cupertino. Selbst ausgewiesene Apple-Jünger hatten sich da etwas mehr erhofft. Hier die Fakten zum iPhone 16 und zur Apple Watch Series 10.

