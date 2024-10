Damit folgte Bechtle UK dem Verfahren bei ACS Office Solutions. Dieses Unternehmen aus Northampton 100 km nördlich von London hat das Systemhaus im November 2022 akquiriert und nach anderthalb Jahren vollständig in Bechtle UK integriert.

Ähnlich ist der IT-Dienstleister bei Tangible Benefit Ltd. vorgegangen. Der im März 2023 übernommene Value Added Reseller aus London wurde nun zum 1. Oktober komplett in die britische Niederlassung eingegliedert.

Dadurch ist Bechtle nun an vier Standorten in England vertreten: in Chippenham 63 Kilometer westlich von London, in der Hauptstadt selbst sowie in Manchester und Northampton. "Dies ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, unsere Marke in Großbritannien sichtbar zu machen", heißt es in einer Bechtle-Verlautbarung via Linkedin.

"Unsere internationale Akquisitionsstrategie zahlt sich aus und leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unseres Geschäfts in Europa", heißt es dort weiter. Unterzeichnet ist dieser Post von Bechtle-COO Konstantin Ebert, von James Napp, Managing Director bei Bechtle UK und von Nick Barrett, bis dato Sales Manager bei Tangible Benefit.

Bechtle ist Großbritannien bereits seit 1997 tägig - vorwiegend im B2B-E-Commerce (Hardware-Beschaffung, Bechtle direkt). Doch das klassische Projektgeschäft und das Erzielen von wiederkehrenden Erlösen (Managed Services) werden für Bechtle auch im Vereinigten Königreich immer wichtiger. Stand März 2023 waren bei Bechtle UK 280 Mitarbeiter beschäftigt, der zu diesem Zeitpunkt konsolidierte Umsatz belief sich dort zu diesem Zeitpunkt auf rund 200 Millionen Euro.

