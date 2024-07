Bisher war Bechtle in Italien nur im B2B-E-Commerce-Geschäft ("Bechtle direct") tätig - an den Standorte Mailand und Bozen mit rund 30 Mitarbeitern. Seit Anfang Juli 2024 hat sich das geändert: Mit Magnetic Media Network (MMN) übernahm Bechtle auch ein führendes IT-Systemhaus in Italien und wird dadurch auch südlich der Alpen als IT-Dienstleister aktiv - genauso wie schon in der gesamten DACH-Region, Benelux, in England, Spanien und Frankreich.

MMN wurde 1989 gegründet, der Firmenhauptsitz befindet sich in Trezzo sull'Adda bei Mailand, wo rund 100 Beschäftigte ihrem Tageswerk nachgehen. Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielten die Norditaliener einen Umsatz von 68,6 Millionen Euro. Partnerschaften bestehen zu IT-Herstellern wie Apple, Cisco, Dell, Lenovo, HP, Fortinet, Microsoft und Xerox.

Stärkung im Apple-Business

Mit MMN integriert Bechtle einen Apple Authorised Enterprise Reseller (AAER), was angesichts der steigenden Verbreitung der Apple-Technologie im Business-Umfeld dem Systemhausgeschäft der Neckarsulmer zugutekommt. Als AAER ist man berechtigt, die gesamte Apple-Palette Geschäftskunden anzubieten. Den Rang eines Apple Authorised Enterprise Resellers hat Bechtle in Deutschland schon erreicht, in Italien ist MMN bis heute nur von eines nur zwei IT-Unternehmen mit diesem Status.

Das norditalienische Unternehmen in auch in Roncade bei Venedig in dem dortigen Innovationszentrum und Start-up-Inkubator vertreten. Viele Entwickler bei MNN sind Absolventen der europäischen Apple Developer Academy und gelten als Experten im Apple-B2B-Umfeld, insbesondere bei Lösungen rund um Augmented- und Virtual-Reality mit der Apple Vision Pro.

Bechtle wird europäisch

Mit dem Verkauf an Bechtle wollen die MNN-Gründer und -Gesellschafter ihr Unternehmen in einem europäischen IT-Konzern weiterentwickeln und -wachsen. Mit dem Mitgründer und -CEO PierDamiano Airoldi und seinem Vize Antonio Poloni bleibt das Top-Management auch künftig in der Führungsverantwortung bei Bechtle Italia.

"Wir wollen auch künftig überdurchschnittlich wachsen. Dafür ist die Bechtle AG mit ihrer ambitionierten europäischen Strategie ein Partner, wie wir ihn uns passender nicht wünschen können", sagt PierDamiano Airoldi.

Und sein Vize Antonio Poloni ergänzt: "In den letzten vier Jahren haben wir unseren Umsatz verdoppelt. Das Beste liegt aber noch vor uns. Ich bin fest davon überzeugt, dass Bechtle hervorragend zu unseren Ambitionen passt."

Für Bechtle-COO Konstantin Ebert ist das neu akquirierte Systemhaus eine echte Perle: "Mit MMN gewinnen wir ein Unternehmen, das über eine bemerkenswerte Passion zur Technologie verfügt, sehr kreativ und schnell bei der Entwicklung von modernen Serviceleistungen ist und uns helfen wird, unser Portfolio in einem interessanten europäischen Markt auszubauen. Wir ergänzen uns hervorragend und werden in Zukunft unsere jeweiligen Stärken in enger Zusammenarbeit zum Nutzen unserer gemeinsamen Kunden einsetzen."



