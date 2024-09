Die Vega Grieshaber KG, ist ein weltweit tätiger Hersteller von Sensoren zur Messung von Füllstand, Grenzstand und Druck in Industrieanlagen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Schiltach im Schwarzwald und ist mit Niederlassungen auf allen Kontinenten vertreten. Und deswegen befinden sich auch die Rechenzentren des Messtechnikspezialisten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Singapur, China und in den USA.

Um den Betrieb dieser Rechenzentren kümmert sich bereits seit 2022 die Erick Sterck GmbH. Das Systemhaus aus Leonberg bei Stuttgart erhielt von Vega den Auftrag, die bisher genutzten 3-Tier-Strukturen umzubauen. Die Umstellung im deutschen Rechenzentrum war erst für 2025 vorgesehen. Doch die Übernahme von VMware durch die Broadcom hat das Projekt erheblich beschleunigt. Vega war nicht mehr bereit, die höheren Lizenzgebühren an Broadcom zu entrichten. "Also haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Projekt noch in diesem Jahr zu starten", berichtet Christoph Hesse, Sales Director Germany bei Erik Sterck.

Die Wahl fiel bereits zuvor auf die hyperkonvergente Infrastruktur-Plattform Nutanix - nach eingehender Prüfung durch die Experten bei Erick Sterck. "In einem mehrwöchigen PoC-Prozess hat uns das Team der Erik Sterck GmbH mit fundiertem Fachwissen und ehrlicher Beratung von der Nutanix-Technologie überzeugt. Wir freuen uns, mit ihr unsere Infrastruktur bald auf den aktuellsten Stand zu bringen", sagt Julian Gißler, Product Owner IT Infrastructure bei Vega.

Und so wird Erick Sterck das Hauptrechenzentrum des Messtechnik-Spezialisten in Deutschland noch 2024 auf die VMware-Alternative umstellen und gleich danach das US-amerikanische Datacenter. Die Vega-Rechenzentren in China und Singapur sind bereits mit der Nutanix-Technologie ausgestattet - in der Endausbaustufe werden das sieben Datacenter sein.



Mehr zu Erik Sterck:



Deutschlands beste IT-Dienstleister

Filiale in Hamburg

Plusserver sucht weitere Vertriebspartner

Neues Logo nach 10 Jahren

Als Arbeitgeber beliebt