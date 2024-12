ChannelPartner.de: Lieber Thorsten, seit Oktober 2024 ist Dein Unternehmen, die Abtis Holding AG, Mitglied der niederländischen YourCloud-Gruppe. Was hat sich dadurch für Euch verändert?

Thorsten Weimann, CEO bei Abtis: Für den Großteil der Abtis-Gruppe hat sich im Alltag nichts geändert, außer dass die Anzahl der Meetings in englischer Sprache für manche Beschäftigte sicher zugenommen hat. Sehr arbeitsintensiv ist dagegen die Onboarding-Phase für unser Finance Team, um die Integration in die Gruppenbuchhaltung zügig abschließen zu können.



Vereinzelte Kollegen, unter anderem auch ich, sind aktuell viel unterwegs, um die anderen YourCloud Companies kennenzulernen, sich auszutauschen und das Portfolio der Abtis vorzustellen. Dazu haben wir auch schon sehr viel positives Feedback und Nachfragen erhalten. Außerdem beschäftigen wir uns im Bereich F&E mit einigen neuen Ideen unserer YourCloud-Kollegen.



Auf Management-Ebene erleben wir zudem einen tollen Austausch mit den Managing-Direktoren der YourCloud-Unternehmen. Hier konnten wir bereits viele Learnings und Erfahrungen aus ihrem Markt mitnehmen, der sicherlich schon etwas weiter hinsichtlich der Nutzung von Cloud-Technologien ist.

ChannelPartner.de: Habt Ihr schon neue Kunden in den Niederlanden gewonnen?

Thorsten Weimann, Abtis: Wir sind bereits unterstützend für die YourCloud-Familie tätig und entwickeln schon einige Lösungen - speziell im Security- und Azure-Umfeld - für die YourCloud-Gruppe. Hier wird sicherlich noch einiges kommen, das dann allen Your.Cloud Unternehmen zur Verfügung steht.

ChannelPartner.de: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den YourCloud-Kollegen?

Thorsten Weimann: Sehr gut, sehr offen! Die Niederländer sind sehr kommunikativ und agil unterwegs, das passt wunderbar zu unserer modernen Arbeitsweise. Einige sprechen übrigens auch sehr gut deutsch. Die Kulturen, auch in den einzelnen YourCloud-Unternehmen, passen ausgezeichnet zu uns und wir finden uns da wieder.

ChannelPartner.de: Welche Synergieeffekte wurden bereits gehoben?

Weimann: Durch die dezentrale Struktur und Strategie der YourCloud gibt es jetzt sicherlich nicht die klassischen Synergieeffekte durch Konsolidierungen oder ähnliches. Wir haben aber Zugriff auf die YourCloud-Playbooks - das sind im Prinzip Best Practices für alle möglichen Themen wie "Customer Success Management", "Sales Strukturen", "Kundenbetreuung" etc. - und lernen auch viel im Onboarding-Prozess. Ich denke, wir haben speziell in den kommerziellen Themen schon sehr viele neue Insights zur Abtis und zu unseren Potentialen, die wir so noch gar nicht nutzen. Hierbei kann uns die YourCloud-Familie sicher extrem helfen, insbesondere mit den Learnings aus ihren Geschäftsmodellen und Märkten.

ChannelPartner.de: Welche Pläne habt Ihr für 2025?

Weimann: Wir wollen - und wir werden - 2025 natürlich weiterwachsen, was Umsatz, Anzahl unserer Kunden, Verbreitung unserer Lösungen und unsere Bekanntheit betrifft. Außerdem werden wir unseren Fokus wie bisher auf die Themen Software & Services legen.



Selbstverständlich wird es auch einige neue Managed Services - speziell im Microsoft-Dynamics-365-Umfeld - von uns geben. Hier liegen wir in den letzten Zügen der Software-Entwicklung und ich denke es geht bald los.



Zudem haben wir mit der neuen Leitfaden-App unsere erste SaaS-Lösung für Enduser am Start, die wir im ersten Quartal 2025 launchen werden. Darüber hinaus planen wir noch einige neue Managed Security Services, Consulting Offerings und vieles mehr.

ChannelPartner.de: Welche Rolle spielt das Thema "Künstliche Intelligenz" für Abtis?

Weimann: KI spielt für uns eine sehr große Rolle, in allen Technologiebereichen (Microsoft Dynamics 365, Data, Security, Modern Workplace, Azure, Development und so weiter). Deshalb gibt es innerhalb unserer Gruppe auch einen bereichsübergreifenden KI-Expertenkreis, unseren "AIEC - AI Excellence Circle".



Wir haben einige eigene Software-Lösungen auf Basis von Azure Open AI wie unseren Company Copilot, aber auch Consulting Offerings und Workshops entwickelt. Zudem nutzen wir selbst natürlich an allen Stellen KI und auch den Microsoft 365 Copilot. Künstliche Intelligenz hat in unserem Unternehmen in allen Bereichen Einzug gehalten und ist zu einem festen Bestandteil geworden.



Bei unseren Kunden ist das Spektrum in Bezug auf KI sehr breit - auch abhängig vom Stand der Journey. Grundsätzlich gibt es aber sicherlich überall Neugierde und Interesse an dem Thema. Sicherlich muss es aber für viele noch greifbarer im eigenen Business beziehungsweise in den eigenen Prozessen, den Produkten oder im Alltag werden.

ChannelPartner.de: Welche weiteren Trends seht Ihr 2025 auf Euch zukommen?

Weimann: Technologisch werden wir uns in 2025 sicherlich auf die Themenbereiche D365, MS Fabric, Azure OpenAI & Copilot, Azure Local und natürlich Security (u.a. SSE) fokussieren. Hier geht es Schlag auf Schlag, ständig gibt es neue Technologien oder Produkte. Es wird uns also sicherlich nicht langweilig. Losgelöst von den Trends gibt es auch noch sehr viel "Standardarbeit" wie die Migration auf M365 oder die Einführung aller M365 Services. Viele Unternehmen sind hier erst am Beginn ihrer Reise.



Vertrieblich sehen wir auch in 2025 weiterhin den Trend in Richtung Managed Services. Das ist für uns aber eigentlich schon unser klassisches Geschäft seit mehr als zehn Jahren.

ChannelPartner.de: Ist die schiere Größe für den Erfolg eines Managed Services Providers (MSP) entscheidend, oder kommt es noch auf weitere Faktoren an?

Weimann: Ich denke, die Größe ist nicht wirklich entscheidend. Natürlich braucht man eine gewisse Grundgröße, damit man überhaupt zuverlässig lieferfähig und ein stabiler Partner für die Kunden ist. Zugleich ist es aber auch außerordentlich wichtig, die richtige Struktur, die passenden Prozesse und Tools zu haben. Zu guter Letzt braucht es noch die richtigen Menschen mit einem serviceorientierten Mindset und Knowhow. Meiner Meinung nach ist die Kombination aus all diesen Komponenten erfolgsentscheidend, hinzu kommt natürlich noch Standardisierung.

ChannelPartner.de: Was ist das Alleinstellungsmerkmal von Abtis als MSP in Deutschland?

Weimann: Ich weiß nicht, ob es das eine Alleinstellungsmerkmal gibt. Managed Services von Microsoft-Experten oder auch Managed Security von Microsoft-Experten ist vielleicht ein wesentlicher Teil. Wir fokussieren uns in Gänze auf den Microsoft Tech Stack und nutzen nur sehr wenige zusätzliche Technologien.



Mit dem Microsoft-Know-how decken wir sicherlich mindestens 80 Prozent des IT-Fußabdrucks unserer Kunden ab. Für uns spielt es keine Rolle, ob der Kunde Cloud, hybrid, on-premises oder was auch immer benötigt. Wir beherrschen das komplette Programm und basierend darauf, bieten wir unsere Managed Services an.



Ein weiteres wesentliches Tool hierbei ist unsere eigene Software, die wir dank unseres AppDev-Teams besitzen, mit der wir einen sehr hohen Digitalisierungsgrad und Standardisierung erreichen.

ChannelPartner.de: Hat sich durch die Aufnahme von Abtis in die Your.Cloud-Gruppe daran etwas geändert?

Weimann: Aufgrund der kurzen Zeit hat sich hier noch nicht wirklich etwas geändert. Ich denke aber, wir können von den Erfahrungswerten der YourCloud-Gruppe in anderen Märkten lernen, zudem natürlich auch von den branchenfokussierten Unternehmen in der YourCloud-Gruppe. Wir haben bisher ja keinen Branchenfokus, planen das auch nicht, wollen aber sicherlich für spezielle Branchen auch spezielle Offerings, Lösungen und Services schaffen.

ChannelPartner.de: Auch Ihr sucht derzeit dringend neue Mitarbeiter. Welches Profil sollten diese Fachkräfte aufweisen?

Weimann: Eine Dringlichkeit haben wir nicht, denn wir schaffen es in der Regel zeitnah, unsere Vakanzen zu besetzen. Grundsätzlich suchen wir jedoch nach Microsoft-Experten, die Lust auf neue Technologien sowie Dynamik und Veränderung haben. Die Anforderungen sind hierbei vielschichtig, weshalb wir uns über unser skillbezogenes Rollen- und Entwicklungsmodell sehr intensiv Gedanken machen, also welche Future Skills unsere Fachkräfte benötigen.



Wir investieren hierbei aus Überzeugung und mit Nachhaltigkeit in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden, weshalb uns deren Bereitschaft zur Entwicklung wichtiger ist als ein 100-prozentig passgenaues Profil. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Den Rest kriegen wir gemeinsam hin.

ChannelPartner.de: Wie schwer ist es aktuell, neue Fach-, Führungs- und Nachwuchskräfte zu gewinnen?

Weimann: Ganz wichtig für unsere Zukunftssicherung: Wir bilden seit Gründung der Abtis aus! Viele unserer heutigen Fachkräfte haben wir selbst ausgebildet. Aktuell haben wir 20 Auszubildende - allesamt mit dem Ziel einer Übernahme.



Daneben versuchen wir, als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Dank unserer Best-Work-Strategie gelingt es uns, optimale Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur zu einem erkennbaren, authentischen und anziehenden Gesamterlebnis zu formen und dieses nach innen und nach außen zu transportieren. Das macht uns für Talente und Interessenten attraktiv.



2025 sind wir im vierten Jahr in Folge eine "Top Company": Wir wurden von der Wochenzeitung "Die Zeit" als Most Responsible Employer ausgezeichnet und rangieren gemäß Handelsblatt unter den Top 5 der besten IT-Arbeitgeber. Das alles zeigt, dass unsere Strategie erfolgreich ist.



Nicht zuletzt nehmen wir Recruiting als strategische Aufgabe wahr, die wir mit unserem Active-Sourcing-Ansatz nachhaltig und professionell angehen. All das führt dazu, dass wir die meisten Stellen erfolgreich und sehr zügig besetzen können.

ChannelPartner.de: Welche Maßnahmen ergreift Ihr, um die richtigen Menschen davon zu überzeugen, bei Euch zu arbeiten?

Weimann: Wir versuchen, durch unsere Außenwirkung und in Gesprächen zu vermitteln, was wir unter Abtis-Mindset verstehen. Dann geht das fast von ganz allein.



