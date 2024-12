Personalien bei Dienstleistern und Systemhausverbünden

Alexander Meyer-Benz, der langjährige Head of Sales and Customer Service bei Synaxon, hat die die Fachhandels- und Systemhaus-Kooperation verlasen. Grund für den unerwarteten Abgang waren "unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Vertriebs- und Wachstumsstrategie".

Alexander Meyer-Benz nicht mehr bei Synaxon

Bechtle ernennt Christian Speck zum Vice President Switzerland. Der 54-Jährige verantwortet ab 1. Januar 2025 das Systemaus- und E-Commerce-Geschäft von Bechtle in der Schweiz. Damit legt Bechtle die bisher getrennt geführten Vertriebskanäle IT-Systemhaus & Managed Services sowie IT-E-Commerce auch in der Schweiz zusammen.

Bechtle mit neuem Schweiz-Chef

Oliver Berchtold hat die Position des Präsidenten Software & Cloud bei SoftwareOne übernommen. Gleichzeitig tritt er der Geschäftsleitung des IT-Dienstleisters bei. Berchtold ersetzt auf dieser Stelle Bernd Schlotter, der SoftwareOne verlassen hat.

Oliver Berchtold wird befördert

Matthias Lorz hat nach zwei Jahren bei Netgo als Director Corporate Development zu Citadelle-Gruppe gewechselt. Dort ist er - wie schon bei Netgo - ebenfalls für Merger & Acquisitions verantwortlich. Erste Aufgabe ist die Integration des im Juli 2024 übernommenen Systemhauses Masterplan IT mit Niederlassungen in Görlitz und Dresden.

Matthias Lorz startet bei Citadelle

Nobix, ein Verbund aus süddeutschen Systemhäusern, hat Andreas Török als Co-CEO verpflichtet. Der ehemalige Netgo-Manager soll der Gruppe helfen, schneller zu wachsen. Aktuell gehören der Systemhausgruppe das Systemhaus Bissinger aus Gundelfingen an der Donau, Kemmler Kopier Systeme aus Kaiserslautern, Druck-Los aus Stuttgart und Kuhnt IT aus Welzheim bei Stuttgart an. Mitte November 2024 beschäftigte die Nobix Group rund 230 Mitarbeiter. Török war vor seiner Zeit bei Netgo unter anderem in leitenden Positionen bei Computacenter und Fujitsu tätig.

Neuer Co-CEO bei der Nobix Group

Jan-Patrick Maue hat die Geschäftsführung beim Connexta-Mitglied Computer Manufaktur übernommen. Er war zuletzt beim Leipziger IT-Dienstleister Klopfer als Head of IT & Services Operations und Mitglied der Geschäftsleitung. Frühere Stationen waren bei Bechtle, Unify und Atos sowie Siemens.

Neuer Chef bei der Computer Manufaktur in Berlin

Personalmeldungen aus der Distribution

Nach Stationen bei Microsoft, Ingram Micro und Pax8 soll Mathew Batterbee bei Infinigate Cloud als VP Alliances und Go-to-Market Strategy für Wachstum sorgen und die Weiterentwicklung voranbringen. Primär soll er dazu das bestehende Netzwerk von mehr als 6.000 MSPs beim Ausbau ihres Geschäfts unterstützen sowie die Rolle von Infinigate als Managed Security Services Distributor (MSSD) in der Region EMEA stärken, Seine Aufgabe nimmt Batterbee vom Hauptsitz von Infinigate Cloud in Fareham im Vereinigten Königreich aus wahrnehmen.

Infinigate Cloud holt Mathew Batterbee

Der auf Sprecherkennungslösungen spezialisierte Value Added Distributor EGS hat mit Jan Schneider einen neuen Leiter Vertrieb & Marketing verpflichtet. In seiner bisherigen Karriere hatte Schneider leitende Positionen in Produktmanagement, Vertrieb und Marketing bei Toshiba, Maxdata und zuletzt als Country Manager bei Asus inne, bevor er sich temporär in einer Channel-Auszeit mit motorisierten Zweirädern beschäftigte. Jetzt sagt Schneider: "Ich freue mich, die Beweisführung des geflügelten Satzes, dass in der Branche niemand verloren geht, zu bestätigen und eine neue Herausforderung bei der EGS anzunehmen."

Jan Schneider leitet Vertrieb und Marketing bei EGS

Personalmeldungen von Herstellern und Anbietern

Mit Silvia Niederfahrenhorst hat Nutanix in Deutschland eine erfahrene Channel-Fachfrau als Director of Channel & Ecosystems mit der Partnerbetreuung betraut. Niederfahrenhorst war zuvor Director Digital Platforms bei Ingram Micro. Frühere Stationen waren die Stelle als Distribution Lead Datacenter Channel für EMEA bei AMD, Outside Regional Sales Director EMEA Channel bei Dell Technologies und Key Account Manager bei Bechtle.

Silvia Niederfahrenhorst leitet Channel-Team bei Nutanix

Commvault hat mit Nevzat Bucioglu einen neuen Director Channel & Alliance EMEA Central mit viel Storage-Erfahrung verpflichtet. Bucioglu kann auf über 20 Jahre Sales-Erfahrung zurückblicken - den Großteil davon in der Storage-Branche, zuletzt bei Vast Data als Director Partner Pathways DACH & Eastern. Frühere Stationen waren bei Hitachi Vantara, Infinidat und Pure Storage, dessen Partneraktivitäten er rund fünf Jahre lang leitete und ausbaute.

Nevzat Bucioglu leitet Partnergeschäft bei Commvault

Bei MMD sind die Monitore des Philips-Brands angesiedelt, während die AOC-Produkte unter eigenem Label vertrieben werden. Nun wurden die Vertriebsaktivitäten der DACH-Region unter einer Leitung zusammengefasst und Lutz Hardge zum Regional Sales Director DACH ernannt. Sein bisheriger Verantwortungsbereich erweitert sich damit um den Schweizer Markt. Hardge ist seit über elf Jahren für AOC/MMD tätig. Davor war er unter anderem bei Sharp und NEC Display Solutions.

Lutz Hardge leitet DACH-Vertrieb bei MMD und AOC

Alexander Wettjen bringt Erfahrung im Vertrieb und Bestandskundenmanagement zu Nfon mit. Die stammen unter anderem aus der Position als Head of Direct Sales bei Telefónica und als Senior Director Sales International bei Sixt. Die Mission von Wettjen bei Nfon ist klar. Er will höhere Präsenz bei den Partnern aber auch zusammen mit den Partnern bei den Kunden erreichen. "Wir werden uns da etwas cleverer aufstellen", verspricht er im Gespräch mit ChannelPartner.

Alexander Wettjen wird Vice President Group Sales bei Nfon

ViewSonic will den Wachstumskurs in der DACH-Region fortsetzen. Dazu hat das Unternehmen Chantal Ticheloven und Paul Bunte zur Stärkung des Vertriebsinnendienstes rekrutiert. Ticheloven übernahm die Rolle als Account Managerin im Bereich AV. Bunte kam als Account Manager B2B bei ViewSonic an Bord. Mit seiner bisherigen Erfahrung als Account Manager B2C bei BenQ Deutschland und als Vertriebsmitarbeiter beim Distributor Delo Computer steht er nun bei ViewSonic als direkter Ansprechpartner für den B2B-Fachhandel zur Verfügung.

ViewSonic holt weitere Ex-BenQ-Mitarbeiter an Bord

N-able hat sein Management-Team erweitert. Neu an Bord sind neben Jonathan Bartholomew (Vice President of Channel Sales) auch Paul Monaghan (Vice President of EMEA Sales) und Andy Hudson (Vice President of International Marketing). Mit der Aufstockung des Personals will der Anbieter sich besser im Channel aufstellen und die wachsende Partnerlandschaft besser abdecken.

N-able erweitert Channel-Management-Team

Bernhard Gessler soll als Senior Executive Vice President beim Starnberger UCC-Anbieter Estos die Transformation zu mehr Produktivität unterstützen. Gessler hält einen Master in Business Informatics und bringt seine Erfahrung aus seinen bisherigen beruflichen Tätigkeiten bei Sixt mit, wo er als Senior Engineering Manager die Teams im Bereich Software- und Technologieentwicklung leitete.

Estos holt Bernhard Gessler als SEVP

Cycode, Spezialist für Application Security Posture Management (ASPM), hat Jochen Koehler zum Vice President of Sales EMEA ernannt. Damit holt das israelisch-amerikanische Unternehmen einen Mann mit viel Erfahrung bei Security und dem Aufbau von Technologiefirmen in Deutschland. Koehler gründete vor über 20 Jahren Cirosec und war dort sechs Jahre für den Vertrieb zuständig. Es folgten Stationen bei CyberArk, Bromium (das 2019 von HP übernommen wurde), HYPRR und dem Sec-Ops-Spezialisten Ontinue.

Cycode startet mit Jochen Koehler in Europa

Ex-Haufe Manager Marco Coriand hat eine neue berufliche Herausforderung angenommen und ist nun bei d.velop für die Partnerschaften mit anderen Softwarehäusern zuständig. Der Diplombetriebswirt begann seine Karriere in der IT-Branche 2005 bei Ingram Micro und ging 2008 zur Haufe Group. Nach zehn Jahren wechselte Coriand als Director Channel Sales zu Crossinx (heute: Unifiedpost). Bei dem E-Rechnungsexperten baute er den Partnervertrieb auf und gewann viele kleinere und mittelständische Unternehmen für die Dokumentenaustauschlösungen.

Marco Coriand bei d.velop für Partnerschaften verantwortlich

Im April verließ Alexander Wallner Plusserver, um Deutschland-Chef und CEO der Region Zentraleuropa bei Salesforce zu werden. Jetzt hat das Unternehmen die Suche nach einem neuen CEO abgeschlossen: Seit 1. Dezember bildet Andreas Kadler zusammen mit der Finanzchefin Claudia Berchtold das neue Führungsduo bei Plusserver. Kadler kommt Immobilienbewerter Sprengnetter. Frühere Stationen waren des Smart-Home-Unternehmen Coqon und bei der Deutschen Telekom.

Plusserver hat endlich einen neuen Chef

Lenovo hat Matt Dobrodziej zum President EMEA ernannt. Er folgt auf Francois Bornibus, der diese Position seit 2017 inne hatte. Dobrodziejs war zuletzt Corporate Vice President beim US-Halbleiterhersteller Lattice Semiconductor in Austin/Texas.

Lenovo ernennt neuen EMEA-Chef

Axis Communications hat Tobias Metsch zum Regional Director Middle Europe ernannt. Er übernimmt von Philippe Kubbinga, der Anfang 2025 in den Ruhestand wechselt. Metsch wird dann auch die deutsche Niederlassung als Geschäftsführer leiten. Metsch war zuletzt Leiter Marketing Westeuropa (B2C und B2B) sowie Vertriebsleiter Trade DACH und Geschäftsführer Österreich bei Ledvance. Seine Karriere startete er bei Osram.

Tobias Metsch übernimmt bei Axis Communications

Mit Nils Kaufmann erhielt das IoT-Software- und Beratungsunternehmen Atlas IoT Lab einen neuen Gesellschafter. Gleichzeitig ist Kaufmann dort als Co-CEO ins Tagesgeschäft eingestiegen. Atlas IoT Lab hat eine Software entwickelt, mit der die aus unterschiedlichen Quellen stammenden Sensordaten so aufbereitet werden, dass sie für weitere Prozessen nutzbar sind. Mit Hilfe der daraus folgenden Analysen können IoT-Devices wie Elektroladesäulen oder Klimaanlagen effizienter als bisher betrieben werden.

Nils Kaufmann wechselt zum IoT-Spezialisten Atlas

Pegasystems hat Rachel Boskovitch auf die Position des General Manager & VP Sales, DACH & Nordics berufen. Zuletzt verantwortete Boskovitch die Region Zentraleuropa beim KI-Spezialisten Dataiku. Davor war sie unter anderem fast zwölf Jahre lang bei SS&C Intralinks, einem Anbieter von Software für Finanzdienstleister. Dort verantworte sie zuletzt Zentral-, Ost- und Südost-Europa sowie Afrika.

Neue Zentral- und Nordeuropa-Chefin bei Pegasystems

Auf seiner Mitgliederversammlung Ende November hat der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) auch einen neuen Vorstand gewählt. Als Vorstandsvorsitzender und Präsident wurde Oliver Grün wiedergewählt. Auch Nele Kammlott und Martin Hubschneider als Vorstände sowie Vizepräsidentin und Vizepräsident wurden erneut gewählt. Neu im Vorstand ist Christian Gericke als zweiter Vizepräsident. Gericke setzt sich als Sprecher der BITMi-Fachgruppe "Digitaler Staat" bereits länger aktiv für den Verband ein. Hauptberuflich ist er als Chief of Regulatory & Public Affairs bei der d.velop AG beschäftigt.

BITMi hat einen neuen Vorstand

