Neue Chefinnen, CFOs, COOs und neue Chefs

Der Karlsruher Elektronikversender Jacob Elektronik verstärkt sich im Marketing: Mit Anja Müller hat sich das Unternehmen die Dienste einer erfahrenen Channel-Managerin gesichert. Sie wird die Leitung des Cooperative Marketings übernehmen. Müller kommt vom Zubehörspezialisten Cherry, wo sie als Head of E-Commerce Sales & Marketing tätig war. Davor war sie über 17 Jahre bei der B2B-Plattform Mercateo, dem heutigen Unite, tätig.

Anja Müller leitet Cooperative Marketing bei Jacob

Der bisherige CFO/COO der Citadelle Systems AG, Kevin von Gamm, hat das Unternehmen im Mai 2024 verlassen. Sein Nachfolger Sascha Kurth ist seit 2003 im IT-Umfeld tätig. Von 2012 bis 2018 leitete Kurth als Geschäftsführer die Geschicke des IT-Dienstleisters items. Zuletzt war er über fünf Jahre lang als Chief Managing Director (CMD) und CFO beim IT-Dienstleister think about tätig.

Citadelle mit neuem CFO und COO

Die Valley IT Group GmbH hat Kai Zimmer als neuen Head of Sales verpflichtet. Zimmer bringt über 30 Jahre Erfahrung aus der IT-Branche zur oberbayerischen Managed Service Provider-Gruppe mit. Er kommt von Asus, wo er zuletzt den Auf- und Ausbau des Vertriebsbereichs Systems/B2B verantwortete. Zuvor war er unter anderem bei Dynabook, Toshiba und Bechtle.

Valley IT Group holt Kai Zimmer

Stefan Tübinger hat 2003 die Synergy Systems GmbH in München gegründet. 2013 übernahm Concat, Synergy Systems, in der Folge wurde Tübinger CTO der Concat AG. Jetzt erhielt er im Zuge von Veränderungen im Führungsteam Prokura. Thomas Nickisch geht in Rente und Joachim Opper wurde abberufen. "Thomas Nickisch und Joachim Opper haben während ihrer über 20-jährigen engagierten Tätigkeit als Prokuristen viel geleistet", bedankt sich Concat-Vorstand Olaf von Heyer bei den beiden.

Stefan Tübinger bekommt mehr Verantwortung bei Concat

Elke Anderl ist seit Anfang 2024 bereits als Vertriebschefin Deutschland bei T-Systems tätig. Jetzt tritt sie zusätzlich als Chief Commercial Officer (CCO) bei T-Systems International die Nachfolge von folgt Urs M. Krämer an, der den IT-Dienstleister auf eigenen Wunsch verlassen wird.

Elke Anderl wird COO bei T-Systems International

Init hat in Leipzig eine weitere Niederlassung offiziell eröffnet. Das Office in Leipzig bietet Platz für 60 Beschäftigte. Als Ehrengast beim Einstandsfest war Thomas Popp, CIO und Staatssekretär für Digitale Verwaltung und Verwaltungsmodernisierung des Landes Sachsen, zugegen. Zur Niederlassungsleiterin Leipzig wurde Susanne Weich ernannt.

Digitalagentur Init eröffnet Niederlassung in Leipzig

Securepoint hat Maximilian Senff als zweiten Geschäftsführer eingesetzt. Im Duo mit René Hofmann leitete er jetzt die Geschicke des Lüneburger IT-Security-Herstellers. Senff war seit August 2023 Chief Financial Officer bei Securepoint.

Hofmann und Senff leiten Securepoint

Mehr Power für das Channel-Team

Christian Kast (Head of Channel Marketing EMEA) und Julia Kühnberger (Head of Amazon & Director-to-Consumer) erweitern bei Cherry das Channel-Team. Sie sollen die Bindung zu Vertriebspartnern und Kunden stärken. Kühnberger war zuletzt bei Douglas an der Entwicklung der internationalen E-Commerce-Plattform beteiligt. Kast war zuvor über elf Jahre bei Jabra tätig, zuletzt als Produkt Marketing Manager EMEA.

Cherry baut Channel-Team aus

Mit der "Galaxy Book4 Edge"-Reihe hat Samsung wieder Notebooks im Programm, die auch für Business-Kunden interessant sind. Nun schaffen die Koreaner mit einem neuen Team auch die passenden Vertriebsstrukturen. Unterstützt wird die Mannschaft durch Fabian Thielen, der als Product Manager für die B2B-Modelle verantwortlich ist. Er bringt unter anderem Erfahrung bei Medion und Asus mit.

Samsung baut Geschäft mit B2B-Notebooks aus

Nutanix hat mehrere Positionen auf EMEA-Ebene neu besetzt. Sven Schoenaerts ist neuer EMEA-Channel-Chef, Philippe Dosset soll das Nutanix-Ökosystem ausbauen und Chris de Vere soll einen MSP-Channel aufbauen.

Dazu wurde Schoenaerts zum "Senior Director Channel Sales EMEA befördert. Bei Philippe Dosset steht auf der Vistenkarte nun "Senior Director EMEA OEM & Alliances" und Chris De Vere stellt sich als "Director EMEA Service Providers" vor. De Vere wechselt nach dreizehn Jahren bei VMware ins Nutanix-Team. Bei VMware war er zuletzt für das SaaS-Geschäft mit MSP-Partnern in der EMEA-Region verantwortlich. Davor arbeitete er elf Jahre bei IBM.

Nutanix besetzt EMEA-Positionen neu

Enreach ist aus dem Zusammenschluss von Swyx und Voiceworks hervorgegangen. Immer mehr Partner vermarkten inzwischen jedoch Produkte aus beiden Bereichen. Den bevorstehenden Ruhestand von Wholesale-Vertriebsleiter Bernd Becker Anfang 2025 nimmt das Unternehmen daher zum Anlass, die bisher getrennten Vertriebswege zusammenzuführen. Die Gesamtleitung übernimmt Martin Meitza, der der im Oktober 2023 zu Enreach kam und seither für den Reseller Channel verantwortlich ist.

Enreach formiert Fachhandelsvertrieb neu

Myra Security hat Alexander Kapp zum Manager Strategic Partnerships berufen. Kapp soll bei dem europäischen Security-Anbieter mit Hauptsitz in München strategische Partnerschaften in Europa weiterentwickeln. Dazu kann Kapp auf langjährige Channel-Erfahrung zurückgreifen - unter anderem bei Macmon (Belden), Haufe, Sage, Exact und ProGlove.

Myra Security baut Channel auf

Wortmann und G Data stellen Azubis vor

Mit dem Beginn des Ausbildungsjahres in Nordrhein-Westfalen haben auch 2024 die traditionell ausbildungsfreundlichen Firmen G Data und Wortmann wieder neue Auszubildende vorgestellt. In Bochum haben fünf junge Menschen den Eintritt ins Berufsleben gewagt.

In Hüllhorst waren es sogar 28. Damit hat Distributor und Hersteller Wortmann die Gesamtzahl der Auszubildenden auf 97 erhöht. Das ist nicht nur absolut eine beeindruckende Anzahl, sondern auch gemessen am Verhältnis der sozialversicherungspflichtigen Auszubildenden zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten - der sogenannten Ausbildungsquote. Die liegt bei Wortmann jetzt bei 20 Prozent. Zum Vergleich: Laut Bundesagentur für Arbeit bildet nur knapp jeder fünfte Betrieb überhaupt aus, in den Ausbildungsbetrieben liegt die Ausbildungsquote unter fünf Prozent.

Ausbildungsbeginn 2024 bei G Data

Wortmann begrüßt neue Auszubildende

Rückblick auf frühere Channel-Personalmeldungen

Channel-Personalmeldungen aus dem Juli 2024 im Überblick

Channel-Personalmeldungen aus dem Juni 2024 im Überblick

Channel-Personalmeldungen aus dem Mai 2024 im Überblick

Immer aktuell zu Peronalien im Channel informiert bleiben Sie mit unseren Newslettern und unserem monatlichen Personalien-Newsletter bei LinkedIn.