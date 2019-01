G Suite von Google wird deutlich teurer

Erstmals in der zwölfjährigen Geschichte des Angebots erhöht Google die Preise für die "Cloud-Office G Suite". Der in drei Ausprägungen erhältliche Dienst wird in den Varianten "Basic" und "Business" um 20 Prozent teurer. Sie kosten statt bisher fünf beziehungsweise zehn Dollar künftig sechs beziehungsweise zwölf Dollar pro Nutzer und Monat. Nur bei "G Suite Enterprise", das in Deutschland 23 Euro pro Nutzer und Monat kostet, bleiben die Kosten unverändert. Die Preiserhöhung greift weltweit zum 2. April 2019. Was dahinter steckt.

MMD stellt "grünsten" Philips-Monitor vor

Der neue Full-HD-Monitor des taiwanischen Markenlizenznehmers trumpft mit Energieeffizienz und vollständig recycelbaren Verpackung auf. Wie die Europazentrale der MMD Monitors & Displays B.V. in Amsterdam mitteilt, ermöglicht der Philips 241B7QGJEB seinen ökologisch orientierten, professionellen Anwendern, die Leistung am Arbeitsplatz zu steigern und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Es sei der "umweltfreundlichste Monitor der Welt", erklären die Niederländer, deren Design- und Entwicklungsabteilung in Taiwan beheimatet ist. Was den Monitor sonst noch auszeichnet, erfahren Sie hier.

IT-Sicherheitsbewusstsein schärfen mit Kaspersky

"Der Mensch ist die Schwachstelle" - mit diesen Worten leitete Peter Neumeier, Head of Channel Germany bei Kaspersky Lab, die Vorstellung der automatisierten Trainingsplattform des russischen Softwareherstellers ein. Mit der "Automated Security Awareness Platform" (ASAP) stellt der Anbieter seinen Partnern eine Cloud-basierte Lernsoftware bereit. Mit dieser können Kaspersky-Reseller ihre Bestandskunden und Interessenten für das richtige Verhalten am PC und Smartphone sensibilisieren. Weiterlesen

Flotte Dokumentenscanner von Epson

Mit den beiden Dokumentenscannern Epson WorkForce DS-870 und DS-970 hat der japanische Hersteller Epson seine aktuell schnellsten Einzelblattscanner angekündigt. Der WorkForce DS-970 ist mit einer Erfassungsgeschwindigkeit von bis zu 85 Seiten oder 170 Bildern pro Minute der bisher schnellste Dokumentenscanner des japanischen Konzerns. Sein kleinerer Bruder WorkForce DS-870 kommt auf 65 Seiten in der Minute. Als maximales monatliches Scan-Volumen gibt Epson 7.000 Seiten für den DS-870 und 9.000 Seiten für den DS-970 an. Alle Details zu den Geräten gibt es hier.

Neue Notebooks von der CES

Acer, Asus, Dell, HP und Lenovo haben auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas eine ganze Reihe neuer Notebooks präsentiert. So stellte Dell in der Spielerstadt beispielsweise mit dem "Latitude 7400" ein neues 2-in-1-Gerät vor, das sich klassisch als Notebook wie auch umgeklappt als Tablet nutzen lässt. Das Highlight des Rechners bildet eine Art "sechster Sinn": Mit Hilfe eines Näherungssensor, der auf Intels "Context Sensing Technology" basiert, erfasst das Gerät die Anwesenheit des Nutzers, weckt sich selbst auf und scannt automatisch dessen Gesicht für ein Login mit Windows Hello. Lenovo hat KI-Technologien (Künstliche Intelligenz) in Notebooks integriert. Lesen Sie hier alles zu den weiteren Notebooks der CES.

Neue Infos zum Samsung Galaxy S10 geleaked

Am 20. Februar enthüllt Samsung seine neue Galaxy-S10-Produktfamilie in San Francisco. Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder neue mutmaßliche Details zu den neuen Smartphones gab, folgten nun detaillierte Hardware-Infos von XDA-Developers-Mitglied Max Weinbach. Lesen Sie hier alles, was jetzt schon zum Galaxy S10 bekannt ist.

"TMIS 2.0": IoT Security von Trend Micro

Security-Software-Hersteller Trend Micro erwartet, dass nationale Regierungen ab 2019 Gesetze erlassen, die die Verwendung unsicherer IoT-Geräte für Verbraucher und Industrie verbieten. Und passenderweise offeriert der Hersteller mit "TMIS 2.0" (Trend Micro IoT Security) Managed Service Providern eine Lösung, mit der sie die Sicherheit des gesamten IoT-Ökosystems ihrer Kunden verbessern könnten. Erfahren Sie hier alles zu "TMIS 2.0" von Trend Micro.

Outdoor-Smartphone Trekker-X4 von Crosscall

An Outdoor-Enthusiasten richtet sich das neue Smartphone Trekker-X4 von Crosscall. Der französische Handy-Hersteller ist vor ein paar Jahren aus dem Konsumenten- und Retail-Bereich von Sagemcom hervorgegangen. Das Trekker-X4 verfügt über eine integrierte Kamera mit Panomorph-Linse, die Video- und Fotoaufnahmen mit einem Blickwinkel von bis zu 170 Grad und in 4K ermöglichen soll. Auswählbar sind außerdem die Winkel 88, 110 und 140 Grad. Die maximale Auflösung beträgt 12 Megapixel. Nach Angaben von Crosscall eignet sich das Smartphone auch für wilde Action-Aufnahmen, da es Bewegungen und Vibrationen mit einer Gyrodaten-Analyse ausgleicht. Alles Weitere zum Trekker-X4 lesen Sie hier.

LG X power3: Günstiges Mittelklasse-Phone mit langem Atem

Die Smartphone-Spitzenmodelle der Premiumhersteller kosten schon mal um die 1.000 Euro. Unternehmen scheuen oft diese Investition, zumal viele Features wie hochmoderne Kameras im Business-Alltag eine untergeordnete Rolle spielen. Hier sind andere Qualitäten gefragt. Mit der Neuauflage des Mittelklasse-Modells X power3 hat der koreanische Elektronikkonzern LG nun ein Smartphone vorgestellt, dass mit einem UVP von 199 Euro trotzdem die Performance bietet, die im Arbeitsalltag erforderlich ist. Was das X power3 im Detail drauf hat, lesen Sie hier.